Su primer zarpazo: Las sorpresas que prepara el "Tigre" Gareca para su debut con La Roja ante Albania

La Roja ya se encuentra en Parma, Italia, para disputar este viernes el primero de sus dos partidos amistosos, en el marco de la primera fecha FIFA de este 2024.

Este duelo, en que se enfrentará con Albania, también será el primer desafío de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Chilena, cuya nómina ya fue definida.

Muchas expectativas hay sobre cómo será su dinámica de juego, la que podría tener algunas sorpresas, principalmente en el área defensiva, comparado con lo que hacía Eduardo Berizzo.

¿Cómo será la formación de La Roja en el debut de Gareca?

De acuerdo al periodista de Deportes de Meganoticias, Fabián Morales, el DT argentino probó el miércoles "un equipo que comienza con Claudio Bravo en desmedro de Brayan Cortés, que era lo que uno se imaginaba".

Le sigue una línea de cuatro defensas, "con Mauricio Isla por la derecha, la dupla de centrales es Paulo Díaz e Igor Lichnovsky, quien va a reemplazar a Guillermo Maripán en esa zona, y, al lado izquierdo, Gabriel Suazo", informó el periodista.

En el mediocampo estaría Rodrigo Echeverría, quien atraviesa por un buen momento en Argentina, acompañado de Darío Osorio, Víctor Dávila y, un poquito más suelto, Marcelino Núñez.

"Y en delantera, Alexis Sánchez con Eduardo Vargas", finalizó Morales.

El comunicador agregó que posterior a esta formación, "hubo otro reducido, con menos tiempo, y ahí el único cambio que hizo fue Claudio Bravo con Brayan Cortés".

En cuanto a los principales cambios que se observan entre Ricardo Gareca y su antecesor Berizzo, tiene que ver la línea defensiva.

"Los cambios que más se le ven acá es que hay, primero, una protección defensiva. Se encarga mucho de la defensa, y de tener dos jugadores con una salida limpia. En este caso, de seguro va a ser Echeverría, como puede ser Osorio, Dávila, o el mismo Núñez", explicó.

Asimismo, aseguró que al nuevo DT "no le importa el presente de los futbolistas. Claudio Bravo no juega desde el 4 de noviembre, Eduardo Vargas no juega hace meses en el Atlético Mineiro".

"La diferencia es que Gareca coloca lo que a él le interesa, más que el presente que están teniendo los futbolistas", finalizó Fabián Morales.