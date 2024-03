Maximiliano Falcón tras jugada en que lesionó a joven valor de Coquimbo: "Soy bruto, no soy mala leche"

17 mar. 2024 - 16:52 hrs.

Hoy domingo 17 de marzo, Colo Colo igualó sin goles en calidad de visita frente a Coquimbo Unido, teniendo como uno de los importantes momentos del partido una disputa de balón entre Maximiliano Falcón y el joven jugador Dixon Pereira, de 17 años.

Producto de un rodillazo de Falcón contra el abdomen del debutante del elenco pirata, este terminó con una costilla rota, y debió ser trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario.

¿Qué dijo "Peluca"?

Tras este hecho, el defensa del Cacique salió al paso de las críticas y explicó la situación, manifestando que fue "algo fortuito".

PhotoSport

"Peluca" añadió que "es una jugada de partido, no tengo la intención de pegarle. Soy bruto, pero no soy mala leche, fue una jugada fortuita, yo hablaré con él después... pero me dicen que no es grave".

PhotoSport

"No me gusta que pasen esas cosas, no me gustaría que me pase a mí o mis compañeros", agregó el jugador albo.

Finalmente, el uruguayo reiteró que "la idea mía fue disputar el balón, fue una jugada de partido, lo que importa es que se mejore, que salga rápido de esta, que se mejore y pueda volver".

Todo sobre Colo Colo