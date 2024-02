"Se aprovechan porque llegué yo": Vidal hace duro descargo por alto precio de entradas para Supercopa

08 feb. 2024 - 02:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, Colo Colo y Huachipato animarán la final de la Supercopa 2024, partido que enfrenta a los campeones del Torneo Nacional y Copa Chile 2023. Este año, Arturo Vidal será protagonista del match.

Sin embargo, los aficionados han hecho varios descargos y reclamos a través de las redes sociales, debido al alto precio que deben pagar para adquirir entradas para el cotejo.

¿Qué dijo Vidal?

Mediante su cuenta de Twitch, el volante de Colo Colo quedó atónito con el precio de los tickets: “¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería! Cómo tan cara la entrada”, partió diciendo.

“No me había dado cuenta de que están tan caras, los hue... desubicados. Pero no es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP. Por qué no ponen las entradas a un precio bien. ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata”, complementó.

El partido

El duelo entre albos y acereros está programado para este domingo 11 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

