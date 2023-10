El durísimo panorama de la Roja de cara a la próxima fecha clasificatoria ante rivales directos

19 oct. 2023 - 09:33 hrs.

Chile partió de forma esperanzadora la segunda doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, venciendo a Perú por la cuenta mínima. Pero el pasado martes, recibió un duro golpe tras la goleada sufrida ante Venezuela, quedando en el octavo puesto, por ahora quedando fuera del Mundial y mostrando un juego que no da para ilusionarse.

Así, el presente de la Selección Chilena se complica en los objetivos de regresar a un Mundial tras dos ediciones sin poder asistir, más cuando sus dos próximos encuentros serán con rivales directos, Paraguay y Ecuador, en la pelea por el sexto cupo directo o el séptimo que va a repechaje, que es a lo que se vislumbra apela la Roja.

La “Generación Dorada” y la falta de recambio

El partido ante Venezuela dejó en evidencia un gran factor y es el estado de los jugadores de la llamada “Generación Dorada”.

Alexis Sánchez fue de más a menos ante Venezuela. Aton

Alexis Sánchez brilló en los primeros minutos ante la escuadra llanera, pero fue opacado en el resto del encuentro, mientras que Gary Medel fue sobrepasado en velocidad durante gran parte del partido por Yeferson Soteldo, quien no solo abrió la cuenta en la goleada, sino que aprovechó la escasa marca del “Pitbull” para habilitar a sus compañeros en los otros tantos.

Pero no solo ante Venezuela, ante Uruguay no lucieron y cayeron, con Colombia no pudieron demostrar todo su potencial y terminaron igualando en casa, mientras que ante Perú lograron rescatar un triunfo que no despejó del todo las dudas.

En cuanto a los jugadores que se han ido sumando, el recambio parece no ser efectivo. Ben Brereton no logra romper su sequía de goles, Marcelino Núñez pasó de héroe a villano, cometiendo un grosero error que le costó la expulsión tras un torpe reclamo al árbitro del encuentro.

Mientras que Darío Osorio no pudo lucir del todo, Paulo Díaz tuvo una descoordinación que costó el gol de Soteldo y Diego Valdés sufrió una lesión que lo dejará hasta ocho semanas fuera de las canchas, por lo que se perdería la próxima doble fecha.

Tanto ha sido así, que muchos ya piden buscar a nuevos jugadores, como lo es el caso de Damián Pizarro, de buen presente en Colo Colo.

Los cuestionamientos a Eduardo Berizzo

Sin duda, el principal blanco de las críticas por parte de la hinchada es el entrenador Eduardo Berizzo. Desde que asumió la banca de la Selección Chilena, ha tenido resultados que sólo incrementan los cuestionamientos.

Eduardo Berizzo junto a Alexis Sánchez. Aton

Algunos de sus hitos negativos han sido un empate ante Qatar en un partido amistoso (país que tuvo el peor rendimiento en el pasado Mundial), una pésima presentación en la pasada Copa Kirin (donde no ganó ningún encuentro) y ahora un mal inicio de Eliminatorias, donde acumula solo 4 puntos en igual cantidad de duelos disputados.

Sus planteamientos y cambios son el centro de los comentarios, mientras que también se ha enfrascado en polémicas decisiones como no llamar a Claudio Bravo.

Tanto así, que incluso ya hay quienes se aventuran a buscar reemplazantes tras la dura derrota sufrida ante Venezuela.

Pero, a pesar de todo, desde la ANFP sigue el respaldo, y así lo dijo Pablo Milad a Radio ADN en la previa ante la "Vintotinto": “No hay disposición a romper una relación contractual. El trabajo es profesional, están preocupados todo el año de los jugadores. Hay muy buen ambiente en el plantel. A los técnicos y a los jugadores hay que apoyarlos, queremos el mejor resultado para Chile”.

Los vitales encuentros de la tercera doble fecha

En noviembre se jugarán la quinta y sexta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, en las que Chile se verá obligado a rescatar puntos ante sus rivales directos.

El 16 de noviembre Chile será local ante Paraguay, que pasó de ser una selección que no ha tenido el mejor rendimiento a rescatar una victoria ante Bolivia y a perder sólo por la cuenta mínima con Argentina en Buenos Aires, en la tercera fecha.

Igualmente, Chile y la escuadra guaraní ya se han enfrentado este 2023, con un amistoso en marzo que terminó en un 3-2 a favor de “La Roja”.

Luego, deberán viajar a Quito para enfrentar a Ecuador, el 21 de noviembre, un partido que promete una gran dificultad, ya que no solo vienen de vencer a Bolivia, además de empatar con Colombia, sino que está vivo el recuerdo del caso Byron Castillo.

En Ecuador no olvidan el caso de Byron Castillo. AFP

La nacionalidad de este último provocó un intenso juicio con el que Chile buscó los puntos para ir a Qatar 2022, lo que no consiguió, pero sí provocó que los ecuatorianos partieran estas Eliminatorias con tres puntos menos, por lo que ante la Roja buscarán darse un gusto en casa.

No sumar, al menos tres puntos, significaría que el Mundial 2026 solo sea una ilusión lejana, y a perder opciones reales de clasificar.

¿Qué se viene para el 2024?

Tras la doble fecha de noviembre se viene un parón de las Clasificatorias, ya que se reanudarían recién en septiembre de 2024, con un crucial duelo ante Argentina.

Eduardo Berizzo. AFP

Por lo mismo, será la chance para que Eduardo Berizzo comience a replantear varias cosas en cuanto a formaciones, amistosos o incluso que la ANFP decida cambiar al entrenador para buscar nuevos bríos.

La única forma de revertir este oscuro panorama será rescatar puntos en la doble fecha. Primero ganar sí o sí en casa a Paraguay, y luego ir por algo a Ecuador.