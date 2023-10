Borghi revela los dos candidatos que se manejan ante una eventual salida de Eduardo Berizzo de la Roja

18 oct. 2023 - 09:35 hrs.

Pese a que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, le entregó todo su respaldo al técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, en la previa del choque ante Venezuela, la goleada por 3-0 sufrida en Maturín dejó al estratego argentino bastante cuestionado y complicado en la banca de la Roja.

De hecho, en el ambiente ya se comenzó a hablar de una posible salida del DT y sus eventuales reemplazantes.

Ir a la siguiente nota

En ese sentido, Claudio Borghi, ex seleccionador nacional, dio nombres que podrían arribar de cara a los siguientes partidos clasificatorios.

Eduardo Berizzo / Aton

¿Qué dijo Claudio Borghi sobre los posibles reemplazantes de Eduardo Berizzo?

"No sé después de este resultado lo que irá a pasar con Berizzo. Pero ya se dice que si no sigue, irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá: uno es el 'Flaco' (Ricardo) Gareca, de gran paso en Perú, y otro es (Gustavo) Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino/boliviano", confesó en Radio Continental de Argentina.

"Surgen buenos entrenadores, pero se les piden resultados de inmediato. Al no encontrarlos, son echados y se pierde la jerarquía que pueden lograr en dos o tres años. Se tiene el pensamiento que los de afuera son más futbolizados, con más carácter", añadió.

Borghi aclara que no por ahora no hay recambio en la Roja

Además, agregó que "la Generación Dorada está llegando a su término físico y no hay un cambio adecuado, esto hace que Chile no tenga forma ni fondo de juego. No hay una respuesta única. Fue una generación espontánea la que surgió, hubo una camada que empezó en Canadá y trajo muchos frutos, con otros jugadores que se insertaron".

Por último, sostuvo: "Es como tener ahorros en el banco y creer que durarán toda la vida. Hay que generar un nuevo dinero igual. Eso le pasó a Chile. Hay ahora buenos jóvenes, pero no llegan a explotar".

Todo sobre Selección Chilena