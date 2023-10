Berizzo tras caída de La Roja: "Siempre cuando pierdes aparece la crítica y el culpable es el entrenador"

17 oct. 2023 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

El técnico Eduardo Berizzo vivió una de sus jornadas más oscuras al mando de la Selección Chilena, que perdió sin contemplaciones ante una Venezuela que se impuso por 3-0, resultado que estancó a La Roja en las Clasificatorias.



En conferencia de prensa y con el dolor de la derrota aún latente en el cuerpo, el entrenador repasó los errores que cometió el combinado criollo, que pese al amplio dominio en el primer tiempo, no logró marcar diferencias en el tanteador.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Berizzo?

"Fue un primer tiempo bien jugado, pero los errores se pagan. La expulsión descompensa el partido, teníamos el partido controlado y cometimos errores que a este nivel se pagan con derrotas", partió señalando el estratego.



En la misma línea, el "Toto" evitó referirse a las ausencias que tenía el combinado criollo, puntualizando que "no quiero dar excusas. Creo que la expulsión desequilibró el partido y en este nivel se paga. Empujar al árbitro, supongo, es algo muy incorrecto".

“Tenemos que aprender de los errores”

Por otra parte, el DT remarcó que "el partido lo estábamos controlando, hasta el error que nos costó el primer gol. El partido se jugó como esperábamos, pero la roja cambió todo. Este nivel exige que no te equivoques, el partido se estaba jugando bien, pero tenemos que adaptarnos a la exigencia que entrega jugar estos partidos".



Asimismo, enfatizó que "tenemos que aprender de los errores, la Eliminatoria te paga caro esos errores. Tras la roja quedamos expuestos, era un partido que no era para este resultado. Tenemos que aprender de este partido y de sus errores".



Consultado sobre si cuenta o no con el respaldo de la ANFP para continuar con su proceso, Berizzo indicó que "no es una pregunta para mí. El fútbol se ha vuelto muy volátil y siempre cuándo pierdes aparece la crítica y el culpable es el entrenador. Hay que mantenerse frío. Hay que seguir, mantenerse positivo, recuperarse y pensar en lo que viene, en el próximo partido".

Todo sobre Eduardo Berizzo