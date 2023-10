"Se recibió de pelotudo": Marcelino Núñez sufre despiadadas críticas por su expulsión ante Venezuela

18 oct. 2023 - 04:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena cosechó una de las derrotas más dolorosas en la era de Eduardo Berizzo, tras inclinarse por un inapelable 3-0 en su visita a Venezuela por la cuarta fechas de las Clasificatorias al Mundial de 2026.

Eso sí, pese a que La Roja se fue en desventaja al descanso, sin duda el hecho que marcó su caída fue la expulsión del volante Marcelino Núñez, quien ingresó en el complemento y 13 minutos más tarde se fuera a las duchas por doble cartulina amarilla, tras cometer una falta y tocar en reiteradas oportunidades al árbitro con el dedo.

Críticas a Marcelino

Esta situación fue reprobada por el reconocido periodista argentino Diego Borinsky -autor de tres biografías del técnico Marcelo Gallardo-, quien no se guardó nada al momento ce criticar al mediocampista.



Por medio de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), el comunicador indicó que "no se puede creer lo que hizo Marcelino, jugador de Chile. Acababa de entrar hace unos minutos, su equipo perdía 1-0, cometió una falta, se ganó la amarilla y dos veces le apoyó el dedo en el pecho al árbitro. Se recibió de pelotudo".

La expulsión

"Me corrijo: no fueron dos veces sino tres las que Marcelino tocó en el pecho al árbitro. No se puede creer", rectificó el comunicador.



Por último, Borinsky aseguró que "si soy compañero de Marcelino Núñez, en el vestuario se pudre todo. No se puede creer lo que hizo".

