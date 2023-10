Los descargos de Claudio Bravo tras ser cortado de "La Roja" por privilegiar sus vacaciones sobre partidos amistosos

04 oct. 2023 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Bravo rompió el silencio sobre la decisión de Eduardo Berizzo de dejarlo fuera de la nómina de la Selección Chilena de cara a las siguientes fechas de las Clasificatorias Sudamericanas.

Cabe recordar que el portero se había marginado durante los amistosos sostenidos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia para privilegiar sus vacaciones, decisión que causó la molestia del técnico.

¿Qué dijo Claudio Bravo?

En entrevista con TVN, Bravo señaló que "me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona. Me sorprende el trato, pero fuera de eso, si está la potestad de él de decidir, eso es innegable. Yo jamás me he metido".

Claudio Bravo. Aton

Sobre si considera si es un tema de rendimiento, el portero fue enfático en aclarar que "si tienes un rendimiento alto vas a contribuir a que el rendimiento en la Selección sea alto también".

Acerca de lo sucedido durante los amistosos que sostuvo Chile, Bravo explicó por qué privilegió sus vacaciones: “No he hablado con Berizzo. Y cuando pasó todo esto fui yo el que llamé, yo comuniqué lo que tenía pensado en ese momento, que era avisar en un periodo en que no había ni citaciones".

"Yo pregunté en ese entonces, si iba a ser convocado y la respuesta del otro lado fue que no podían dar esa respuesta. Por ende, yo opto por lo familiar que es lo principal en mi vida”, agregó.

“No me da pena”

Claudio Bravo aclaró que se encuentra tranquilo de “saber lo que hago, de saber desenvolverme en todo sentido. Mi trabajo tiene este tipo de cosas. Que te convoquen, que no te convoquen, las lesiones”.

Además, señaló que la opción de no estar en la Selección siempre ha existido y que “no me da pena, no me da lástima, porque hasta el último día hice las cosas de la mejor manera posible”.

Sobre si ve a "La Roja" como algo del pasado, señaló que "no es pasado, tampoco es presente, pero si los deseos de ayudar siempre han estado, desde el día uno hasta. El día que yo sienta que las cosas no las hago bien... Si no sintiera la sensación de ser un aporte, creo que lógicamente lo diría, que no estoy preparado, no quiero ir, que las condiciones mías no son óptimas para ayudar en ningún sentido".

"Pero es todo lo contrario, si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada, si sigues manteniéndote al nivel que toca jugar a esta edad, por qué no puede ser una alternativa, pero a mí me genera tranquilidad, porque sé dónde estoy, sé las cosas que me toca hacer en mi día a día, las cosas que me tocan hacer en mi club, la valoración que tengo acá dentro de mi trabajo", agregó.

