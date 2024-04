Estos son 5 consejos para hacer feliz a tu mascota en la casa

28 abr. 2024 - 15:30 hrs.

Es posible que muchas veces no puedas salir a dar paseos tan largos o seguidos con tu perro, o que no puedas prestarle tanta atención a tu gato, lo que seguramente podría afectarle a tu mascota.

Sin embargo, existen alternativas para que puedas pasar un tiempo de calidad junto a tus animales estando en tu casa o departamento. Todo servirá para ponerlos felices y así mejorar la conexión entre dueño y mascota. Por ello, a continuación te damos algunas recomendaciones.

5 consejos para hacer feliz a tu mascota en el hogar

Si pasas tiempo en casa junto a tu mascota y no sabes como divertirte con ella o estimularla para que pase un tiempo de felicidad, te dejamos algunos consejos realizados por el sitio Purina para que puedas hacer disfrutar a tu perro o gato.

1. Mantén una rutina

Para los animales las rutinas son claves en su día a día. Por ello, lo recomendable es hacer las mismas actividades en horarios o tiempos determinados. Por ejemplo, darles los paseos antes o después de comer o jugar con ellos en un determinado momento del día.

Los gatos también necesitan rutinas / Freepik IA

También debes repetirle instrucciones o acciones, como por ejemplo, que se siente antes de comer. "Es importante mantener la rutina de tu mascota lo más intacta posible. La alimentación, el baño y las caminatas deberían darse como de normal", explica la conductista de Purina, la Dra. Annie Valuska.

2. Ejercítalos y juega con ellos

Es importante que tus mascotas mantengan una buena actividad física, siempre en relación a su raza y edad. Si no puedes salir al aire libre o darle largos paseos, puedes divertirte con ellos en casa. Con los perros es tan simple como lanzarles algo que vayan a buscar o que muerdan y tiren algún juguete. Lo importante es que se cansen y se diviertan.

Con los gatos puedes entretenerlos con juguetes que intente atrapar. Lo importante en estos casos es darle la debida atención y estimularlos siempre en horarios parecidos, lo que les dará estimulación física y mental. Además, estrechará el vínculo humano-animal. Siempre debes ser creativo, todo lo original puede ser divertido para ellos.

Los perros necesitan muchos juegos / Freepik

3. Dales tiempo de descanso y sin ruidos

Tal como tú, las mascotas necesitan descansar y tiempo de pausas. Por ello, es importante saber cuándo jugar o estimularlos. En el caso de los gatos, estos tienden a dormir mucho en el día y se activan más en la mañana temprano o al atardecer. Debes saber respetar eso, de lo contrario estará cansado y estresado.

Los perros también disfrutan de momentos para dormir o tomar sol, no los estimules todo el día. "No es buena idea cambiar la rutina de la mascota y darle mucha socialización. Las mascotas no son niños. No hay que mantenerlos ocupados con actividades todo el día", detalla el conductista de Purina, el Dr. Francois Martin.

Asimismo, los animales tienen mucho mejor oído que nosotros, por ello procura no ser tan ruidoso. Si ves que pasan mucho tiempo de estrés, sería bueno que les pongas música clásica. También, es bueno que tengan un "lugar seguro", en el que puedan estar a solas y que signifique una señal de que no los debes molestar.

Los gatos disfrutan mucho dormir / Freepik IA

4. Juegos mentales

No solo debes estimular la actividad física de tu mascota, sino que es importante desafiarlos con juegos mentales y hacerlos pensar y resolver problemas. Por ejemplo, con tu perro puedes esconderle la comida o un juguete y hacer que la busque con su olfato.

"Al igual que las personas, las mascotas experimentan lo que llamamos el 'Efecto Eureka' o la respuesta emocional a la resolución de problemas. Ese momento 'ajá' cuando descubres algo sientes una oleada muy positiva de emociones. Nuestras mascotas también experimentan esto", explica el Dr. Ragen McGowan, conductista de Purina.

A los perros les gustan los juegos de ingenio / Freepik

5. Dieta saludable

Para que tu mascota tenga un buen día a día en el hogar, es clave darles una dieta balanceada. A veces puedes darle algún bocado, tal como los seres humanos, pero debes mantenerte atento acerca de lo que comen y la frecuencia, ya que también pueden sufrir problemas de sobrepeso.

Darles golosinas puede ser bueno en forma ocasional para que se diviertan, como un hueso en el caso de los perros, pero siempre con moderación. Asimismo, debes estar atento de que no se alimenten con restos de comida o con algo que roben de la cocina o el comedor.

