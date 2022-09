El talento sigue intacto: Mark González volvió a anotar en victoria de las leyendas del Liverpool

Mark González nuevamente brilló en un partido con las leyendas de Liverpool. Los de Anfield se impusieron como locales por 2-1 sobre las leyendas del Manchester United y el exjugador nacional puso el empate para comenzar la remontada del cuadro local.

Las cosas comenzaron a favor de los Red Devils, quienes se pusieron en ventaja en el minuto 7' gracias un tanto del histórico Dimitar Berbatov. Para la segunda mitad, González ingresó desde el banco y fue determinante.

En el minuto 47' Robbie Keane recepcionó un balón en el borde del área y habilitó de gran manera a 'Chico Mark' quien desde la izquierda encaró y definió para igualar las acciones.

Cuándo el partido ya se iba, apareció Florent Sinama-Pongolle que con un violento remate marcó el 2-1 definitivo para los Reds.

De esta manera, el Liverpool se llevó la serie con un global de 5-2, tras imponerse por 3-1 en la ida y 2-1 en la vuelta, con tres tantos de Mark González a lo largo de los dos partidos.

Scoring in front of the Kop is always a special feeling ✨



A message from one of today’s goal scorers, Mark Gonzalez 🤳 pic.twitter.com/D08LFHjIjQ