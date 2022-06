"No tengo duda que habrá justicia": Técnico de Ecuador se muestra seguro sobre el caso de Byron Castillo

04 jun. 2022 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este sábado, el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Gustavo Alfaro, se refirió al caso de Byron Castillo, mostrando seguridad en que la denuncia presentada por Chile ante la FIFA en contra de la Federación de Ecuador no prosperará.

¿Qué dijo Alfaro?

En conferencia de prensa, el seleccionador de "La Tricolor" dejó claro que no posee ningún temor de que su selección quede fuera de Catar 2022: "Con todo el derecho ganamos la clasificación donde hay que ganarla, dentro de la cancha", dijo para comenzar.

En la misma línea, justificó la presencia de Byron Castillo en los partidos de clasificatorias que encendieron la polémica, asegurando que "cuando tomamos la decisión de incorporar a Byron, es porque estábamos convencidos de que no había ningún riesgo".

Además, aprovechó de enviar mensajes (presuntamente dirigidos a la ANFP). "Si nos quieren meter al barro no hay que meterse con ellos", agregando que "no tengo duda que habrá justicia (...) Una disculpa a mí no me alcanza".

Cabe recordar que el veredicto respecto al caso Byron Castillo será comunicado por la FIFA este viernes 10 de junio.

Mega transmitirá Perú vs. Nueva Zelanda

En tanto, las selecciones de fútbol de Perú y Nueva Zelanda se enfrentan en Barcelona en un partido amistoso de preparación para sus respectivos repechajes al Mundial de Catar-2022.

El duelo lo podrás seguir en vivo por todas las plataformas digitales de Mega, con los relatos de Marcelo González y los comentarios de Diego Sánchez.

En vivo por Mega

Perú y Nueva Zelanda se enfrentarán desde las 11:30 horas de Chile y el compromiso será transmitido por las señales digitales de Megamedia:

Mega transmitirá más partidos amistosos

Restan solo 5 meses para que comience el Mundial y las diferentes selecciones de fútbol empiezan a prepararse con partidos amistosos. En este marco, Megamedia, de forma innovadora, trasmitirá diferentes encuentros amistosos a través de sus plataformas digitales.

Jueves 9 de junio: Arabia Saudita vs Venezuela 13:00 horas

Arabia Saudita vs Venezuela 13:00 horas Sábado 11 de junio: Ecuador vs Cabo Verde, 17:30 horas

