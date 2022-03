Con calculadora en mano: Chile se juega la última opción ante Uruguay para llegar al repechaje

Este martes, la Selección chilena se juega su última oportunidad. La Roja buscará este martes el milagro de poder ir al repechaje del Mundial de Catar 2022, cuando enfrente a Uruguay desde las 20:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

La tarea no es nada de sencilla, debido a que el combinado criollo tiene la obligación de vencer a la Celeste y esperar que Colombia no gane a Venezuela y Perú no haga lo propio frente a Paraguay.

Probable formación

El "Equipo de Todos" viene de sufrir una goleada ante Brasil en Río de Janeiro y para este cotejo podría regresar Ben Brereton Díaz, quien entrenó con normalidad el lunes en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y se perfila como titular. En tanto, Eduardo Vargas y Guillermo Maripán también tienen problemas físicos y están en duda.

Eso sí, el elenco tendrá las sensibles bajas de Claudio Bravo y Paulo Díaz, quienes recibieron tarjetas amarillas ante Brasil y quedaron suspendidos.

Con esto, la formación de Chile sería con Brayan Cortés; Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Roco, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Joaquín Montecinos, Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Uruguay, en tanto, llega clasificado tras la victoria en un polémico partido frente a Perú, y formaría con Sergio Rochet; Damián Suárez, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Diego Rossi (o Nicolás De la Cruz), Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani (o Darwin Núñez) y Luis Suárez.

El resto de la fecha

Venezuela vs. Colombia (20:30 horas)

Perú vs. Paraguay (20:30 horas)

Bolivia vs. Brasil (20:30 horas)

Ecuador vs. Argentina (20:30 horas)

