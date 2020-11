El fútbol se vestirá de negro este 2020. La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años producto de un paro cardiorrespiratorio es la noticia más potente del año en el denominado "deporte rey", el que pierde a uno de sus emblemas.

Más allá de las críticas que se le realizaron por su consumo de drogas o sus afiliaciones políticas, el "Pelusa" es considerado como uno de los tres mejores jugadores de la historia del balompié, y por tanto, sus excompañeros de profesión de inmediato comenzaron a reaccionar a través de las redes sociales.

"Murió el fútbol", es una de las frases que ocupó Diego Latorre, otrora delantero de Boca Juniors y uno de los principales comentaristas argentinos del último tiempo.

Por su parte, el excapitán de Real Madrid, Iker Casillas, expresó que es un "Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte".

Gary Lineker, quien lo enfrentó en el mítico partido entre Argentina e Inglaterra, indicó que "con cierta distancia, el mejor jugador de mi generación y posiblemente el más grande de todos los tiempos. Después de una vida bendecida, pero con problemas, es de esperar que finalmente encuentre algo de consuelo en las manos de Dios".

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego