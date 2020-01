Alexis Sánchez exhibe su talento con increíble amague ante zaguero del Cagliari

El delantero chileno, Alexis Sánchez, ingresó de titular en el desafío que afronta el Inter de Milán ante Cagliari por los octavos de final de la Copa Italia.

Y tras los primeros 45 minutos de su regreso a las canchas, el tocopillano se mostró activo, contectándose con sus compañeros y buscando generar peligro en ataque.

Así regaló una vistosa jugada a los 39' cuando exhibió su talento y con un lucido amague engañó a su marcador recibiendo los aplausos de los hinchas lobardos.

