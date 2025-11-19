Minera Caserones busca trabajadores: Así puedes postular a sus ofertas laborales

19 nov. 2025 - 18:00 hrs.

Caserones es una empresa de la minería perteneciente a SCM Minera Lumina Copper Chile (MLCC), la cual cuenta con operaciones en Brasil, Estados Unidos, Portugal, Suecia y Argentina. A través de su filial chilena, hoy posee diferentes ofertas laborales.

Ubicada en la región de Atacama, la compañía está emplazada 162 kilómetros al sureste de Copiapó, en el cajón superior del valle de la comuna de Tierra Amarilla, a una altura media de 4.300 metros sobre el nivel del mar.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Las ofertas de trabajo disponibles para Minera Caserones, al 19 de noviembre, son:

Ingeniero/a de confiabilidad en mantenimiento de mina

Técnico/a mantenedor/a I - Mecánico/a

Técnico mantenedor - Mecánico de equipos de mina

Ingeniero/a de estudios

Programador/a de mantenimiento de mina

Planificador/a de mantenimiento de mina

Cada uno de los empleos tiene sus propios requisitos, pero la mayoría coincide con el perfil deseado: contar con formación académica universitaria, tener licencia de conducir clase B y poseer un mínimo de años de experiencia en el cargo o uno similar.

¿Cómo puedo postular?

Las oportunidades de trabajo en Minera Caserones están detalladas en este sitio web (clic aquí). Allí, aparecerán todas las vacantes, cuya búsqueda se puede filtrar según palabra clave, tipo de puesto, jornada, entre otros parámetros.

A los requisitos y condiciones de cada cargo se accede haciendo clic en el nombre del cargo. De querer iniciar el proceso, se pincha en "postular" y luego se ingresa con la cuenta de Trabajando.cl.

Quienes no tengan una, pueden crearla inmediatamente con sus datos personales, de contacto, curriculum vitae, correo electrónico y una contraseña.

