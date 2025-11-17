Famosa línea de cruceros busca trabajadores en Chile: Conoce las vacantes disponibles y cómo postular
La compañía Navega Cruceros Jobs anunció a través de sus redes sociales que está en busca de trabajadores chilenos para integrarse a una reconocida línea de cruceros: Norwegian Cruise Line.
La empresa está reclutando personal en Chile, ofreciendo la posibilidad de postular directamente desde el país.
¿Qué perfiles buscan?
Actualmente, se busca chilenos y chilenas para los cargos de “Ayudante de cocina”, “Fotógrafo”, “Camarero” o “Barman” en la línea de cruceros Norwegian.Ir a la siguiente nota
La oferta incluye salario en dólares y se valorará especialmente la experiencia previa en alguno de los cargos antes mencionados.
Para aplicar a esta oportunidad laboral, debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser chileno o chilena
- Saber hablar inglés
- Ser mayor de 21 años
- Contar con disponibilidad para trabajar a bordo de un crucero
Cómo postular: paso a paso
Si cumples con los requisitos, puedes postular a través de las siguientes vías:
- Ingresa al sitio web oficial de Navega Cruceros Jobs (desde aquí) o envía tu postulación por correo electrónico a recruitment@navegacruceros.com.
- Ingresa al trabajo de tu interés y completa los siguientes datos en un formulario y correspondientes a: información personal, trabajo/formación, e información educacional.
- Completa todos los datos y espera que te contacten en caso de quedar seleccionado/a
