Famosa línea de cruceros busca trabajadores en Chile: Conoce las vacantes disponibles y cómo postular

La compañía Navega Cruceros Jobs anunció a través de sus redes sociales que está en busca de trabajadores chilenos para integrarse a una reconocida línea de cruceros: Norwegian Cruise Line.

La empresa está reclutando personal en Chile, ofreciendo la posibilidad de postular directamente desde el país.

¿Qué perfiles buscan?

Actualmente, se busca chilenos y chilenas para los cargos de “Ayudante de cocina”, “Fotógrafo”, “Camarero” o “Barman” en la línea de cruceros Norwegian.

La oferta incluye salario en dólares y se valorará especialmente la experiencia previa en alguno de los cargos antes mencionados.

Para aplicar a esta oportunidad laboral, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser chileno o chilena
  • Saber hablar inglés
  • Ser mayor de 21 años
  • Contar con disponibilidad para trabajar a bordo de un crucero
Navega Cruceros Jobs

Cómo postular: paso a paso

Si cumples con los requisitos, puedes postular a través de las siguientes vías:

  1. Ingresa al sitio web oficial de Navega Cruceros Jobs (desde aquí) o envía tu postulación por correo electrónico a recruitment@navegacruceros.com.
  2. Ingresa al trabajo de tu interés y completa los siguientes datos en un formulario y correspondientes a: información personal, trabajo/formación, e información educacional.
  3. Completa todos los datos y espera que te contacten en caso de quedar seleccionado/a

