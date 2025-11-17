Ofrece más de 32 mil trabajos y se realiza en Santiago: ¿Cómo participar en la Segunda Feria Nacional de Empleo del Sence?

17 nov. 2025 - 15:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) realizará próximamente la Segunda Feria Nacional de Empleo, un evento que ofrecerá más de 32 mil vacantes laborales en un formato mixto, combinando participación presencial y online.

Este evento marca el cierre de 24 Ferias Laborales realizadas en las 16 regiones del país, donde se han ofrecido un total de cerca de 90 mil vacantes durante 2025.

¿Cómo participar en la Feria Nacional de Empleo?

Esta feria laboral cuenta con dos formatos de participación:

Modalidad presencial:

La feria se realizará los martes 18 y miércoles 19 de noviembre, de 09:00 a 16:00 horas, en el Centro Cultural GAM.

Se encuentra ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 227 (Alameda), ingreso por explanada, en la Región Metropolitana.

Modalidad online:

El formato online estará disponible del martes 18 al sábado 22 de noviembre, hasta las 23:59 horas. Para participar, ingresa al sitio Ferias Laborales de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) (ingresando aquí).

La postulación está abierta para todas las personas mayores de 18 años registradas en la BNE en todo el país.

¿Qué encontrarás en la feria presencial?

50 empresas participarán en la feria, representando rubros como comercio, transporte, educación, salud, construcción, seguridad, automotriz y tecnología.

Los cargos disponibles incluyen: analista, administrativo, especialista, operario, técnico, jefatura, profesional, supervisor, ejecutivo, director y otros.

Por otro lado, la Feria Nacional de Empleo pone a tu disposición diversos servicios para potenciar tu búsqueda laboral:

15 stands de postulación asistida : postula directamente a ofertas en línea con apoyo especializado.

: postula directamente a ofertas en línea con apoyo especializado. 3 stands de Orientación Laboral : atención personalizada para preparar tu CV y entrenamientos de entrevistas.

: atención personalizada para preparar tu CV y entrenamientos de entrevistas. 2 stands de Asesoría Express : servicios especializados en imagen personal y perfeccionamiento de currículum.

: servicios especializados en imagen personal y perfeccionamiento de currículum. Stand del Sence e instituciones públicas : información de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ChileAtiende, ChileValora, Dirección del Trabajo y Registro Civil.

: información de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ChileAtiende, ChileValora, Dirección del Trabajo y Registro Civil. Ruta Personalizada: utiliza el folleto y buscador “Arma tu Ruta” para organizar tu recorrido y postular según tu perfil profesional.

