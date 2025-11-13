Trabajos temporales en el Black Friday: ¿Cuáles son y cómo postular?

13 nov. 2025 - 18:18 hrs.

Entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre se desarrollará una nueva versión del Black Friday, evento que reúne miles de ofertas online y que además de ofrecer una buena oportunidad para acceder a descuentos, también es útil para quienes buscan empleos temporales.

En este contexto, el Grupo de Empresas Teamwork, empresa de gestión de personas, reclutamiento y selección, anunció la disponibilidad de más de 1.500 puestos laborales a nivel nacional, destinados principalmente a abastecer la alta demanda operativa que enfrentan las empresas durante estas fechas, especialmente en retail y logística.

“El Black Friday marca un período de alta contratación, porque las empresas requieren reforzar sus equipos antes del peak de ventas. Durante estas fechas, las vacantes aumentan cerca de un 30% respecto de un mes normal, principalmente por el incremento de la actividad en centros de distribución asociados a grandes retailers, que ven crecer sus ventas online”, explicó Gonzalo Rivera, gerente general de Teamwork.

Los cargos disponibles se concentran en la cadena de distribución, con vacantes para operarios de bodega, conductores, administrativos logísticos, operarios de producción, operadores de grúa, conductores y maquinistas de logística. Los sueldos fluctúan entre $539.000 y $880.000, dependiendo del tipo de jornada y nivel de especialización.

¿Cuáles son las ofertas laborales que Teamwork tiene disponibles?

Administrativos logísticos

Conductores A4

Operarios de Producción

Operarios de Bodega

Operadores de grúa

Apiladores

Si estás interesado en algunas de las ofertas anteriormente mencionadas, solo debes ingresar al siguiente enlace. Una vez que seas redirigido aparecerá un banner, el cual solo deberás presionar para continuar con el proceso.

