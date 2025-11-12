¿Te gustaría trabajar en Entel? Conoce las ofertas laborales a las que puedes postular
La compañía de tecnología y telecomunicaciones Entel está buscando trabajadores y trabajadoras para diferentes áreas y segmentos. Sus ofertas laborales son para desempeñar cargos que se concentran en el sector oriente de la Región Metropolitana, pero también hay vacantes en el centro y sur del país.
Las vacantes son mayoritariamente para la contratación de ejecutivos de atención comercial, mientras que el resto son para ejercer jefaturas y gerencias, consultorías, análisis de datos, entre otras funciones.
¿Cuáles son las ofertas laborales de Entel?
A continuación, revisa las oportunidades de empleo que ofrece Entel y sus respectivas ubicaciones geográficas:
- Ejecutivo de atención comercial (vacantes en Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt).
- Ejecutivo de gestión comercial medianas empresas (Santiago)
- Ejecutivo compras internas (Las Condes)
- Consultor de evaluación de infraestructura (Las Condes)
- Analista de automatización/IA (Las Condes)
- Especialista de data strategist (Las Condes)
- Analista contenido hogar (Las Condes)
- Especialista senior en seguridad de aplicaciones (Las Condes)
- Consultor evaluación económica (Providencia)
- Especialista senior de data scientist (Providencia)
- Gerente de negocios corporaciones (Providencia)
¿Cómo postular para trabajar en Entel?
Las personas que estén interesadas en trabajar en Entel tienen que ingresar a este sitio web (clic aquí) para acceder al listado completo de las ofertas y sus condiciones.
Al encontrar una oferta de su interés, el aspirante debe hacer clic en el botón "Postular", registrarse en la plataforma AIRA con correo electrónico y contraseña. Si ya está inscrito, entonces puede iniciar sesión con los mismos datos.
Efectuado ese proceso, el usuario recibirá un mensaje en su e-mail con la oferta a la que postuló y tendrá que contestar las preguntas y/o realizar las pruebas solicitadas. Quienes se ajusten a los requerimientos y perfil serán contactados, de modo que puedan conocer las siguientes etapas del trámite de postulación.
