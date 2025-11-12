¿Te gustaría trabajar en Entel? Conoce las ofertas laborales a las que puedes postular

12 nov. 2025 - 18:00 hrs.

La compañía de tecnología y telecomunicaciones Entel está buscando trabajadores y trabajadoras para diferentes áreas y segmentos. Sus ofertas laborales son para desempeñar cargos que se concentran en el sector oriente de la Región Metropolitana, pero también hay vacantes en el centro y sur del país.

Las vacantes son mayoritariamente para la contratación de ejecutivos de atención comercial, mientras que el resto son para ejercer jefaturas y gerencias, consultorías, análisis de datos, entre otras funciones.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Entel?

A continuación, revisa las oportunidades de empleo que ofrece Entel y sus respectivas ubicaciones geográficas:

Ejecutivo de atención comercial (vacantes en Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Puerto Montt).

Ejecutivo de gestión comercial medianas empresas (Santiago)

Ejecutivo compras internas (Las Condes)

Consultor de evaluación de infraestructura (Las Condes)

Analista de automatización/IA (Las Condes)

Especialista de data strategist (Las Condes)

Analista contenido hogar (Las Condes)

Especialista senior en seguridad de aplicaciones (Las Condes)

Consultor evaluación económica (Providencia)

Especialista senior de data scientist (Providencia)

Gerente de negocios corporaciones (Providencia)

¿Cómo postular para trabajar en Entel?

Las personas que estén interesadas en trabajar en Entel tienen que ingresar a este sitio web (clic aquí) para acceder al listado completo de las ofertas y sus condiciones.

Al encontrar una oferta de su interés, el aspirante debe hacer clic en el botón "Postular", registrarse en la plataforma AIRA con correo electrónico y contraseña. Si ya está inscrito, entonces puede iniciar sesión con los mismos datos.

Efectuado ese proceso, el usuario recibirá un mensaje en su e-mail con la oferta a la que postuló y tendrá que contestar las preguntas y/o realizar las pruebas solicitadas. Quienes se ajusten a los requerimientos y perfil serán contactados, de modo que puedan conocer las siguientes etapas del trámite de postulación.

