IKEA busca trabajadores: Conoce las vacantes disponibles para postular

IKEA es una renombrada empresa multinacional de origen sueco, con presencia en diversos países del mundo (incluido Chile), dedicada a la venta de muebles, ornamentos y electrodomésticos para el hogar.

Dicha compañía cuenta con diversas ofertas laborales disponibles para una sus sucursales ubicadas en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Un aspecto importante a destacar es que todas las vacantes que posee IKEA hasta el momento son en formato presencial, y con cantidad de horas variables dependiendo del puesto.

¿Cuáles son las ofertas de trabajo disponibles en IKEA?

Algunas de las vacantes más recientes que se encuentran disponibles en la franquicia de tiendas de muebles y ornamentos son:

Subgerente abastecimiento y logística IKEA Plaza Oeste

Subgerente Venta Tienda Ikea Plaza Oeste Reemplazo

Ayudante de cocina Sábados/Domingo y Festivos Parque Arauco

Supervisor/a de Operaciones FT para Warehouse

Asistente Servicio al Cliente Parque Arauco

Asistente Servicio al Cliente Part-Time

Cabe mencionar que la empresa cuenta con varias ofertas más, sin embargo, estas son algunas de las más recientes.

¿Cómo puedo postular a los trabajos de IKEA?

Los puestos de trabajo de IKEA se pueden conocer ingresando a la plataforma de empleos Aira de la empresa (presiona aquí).

Una vez dentro, podrán elegir el cargo de su preferencia, donde el usuario encontrará una descripción del puesto, los requisitos, los beneficios y las funciones a realizar.

Allí se podrán conocer todas las vacantes laborales disponibles y postular a la que sea de interés, pinchando el botón “postular”. Lo ideal es que estén registrados en el sitio tras rellenar los campos correspondientes.

