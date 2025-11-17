Hay cargos con sueldos de hasta $5,4 millones: Conoce cómo postular para trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social

17 nov. 2025 - 18:00 hrs.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es un órgano del Estado que, mediante herramientas como el Registro Social de Hogares, detecta a los hogares más vulnerables para otorgarles beneficios o asignarlos a programas de ayuda socioeconómica.

Para cumplir con su importante rol, la entidad abrió un amplio abanico de ofertas laborales para cargos que se desempeñan en distintas regiones del norte, centro y sur del país, incluyendo diferentes comunas de la Metropolitana.

Se trata de una importante oportunidad de trabajo en materia salarial, puesto que hay vacantes en que los seleccionados pueden ganar un sueldo de hasta $5,4 millones.

¿Qué ofertas laborales tiene el Ministerio de Desarrollo?

Hasta este lunes 17 de noviembre, la institución está ofreciendo más de treinta empleos públicos. Entre los que más destacan por su atractivo salario son los siguientes:

Jefe/a de Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas (Santiago): $5.415.378

Jefatura de Departamento Administración y Soporte (Valparaíso): $3.593.553

Jefatura de Departamento Administración y Soporte (Santiago): $3.593.553

Analista de desarrollo (Santiago): $2.765.583

Profesional de gestión y desarrollo de personas (Iquique): $2.563.876

Profesional de desarrollo de personas (San Felipe): $2.334.755

Analista de gestión de colaboradores regional (Concepción): $2.216.182

Analista de gestión financiera regional (Antofagasta): $1.918.523

Enfermero/a del Programa de Apoyo a la Enfermería Rural y Desarrollo Profesional (General Lagos): $1.807.325

Monitor/a de Protección Especializada (Coyhaique): $1.181.749

¿Cómo postular para trabajar en Desarrollo Social y Familia?

El listado completo de los avisos laborales está en el sitio web Empleos Públicos. Para conocer las vacantes, en el buscador de la plataforma se debe escribir "Ministerio de Desarrollo Social y Familia" y hacer clic en las que se despliegan.

Una vez que se encuentre la oferta de interés, el usuario debe pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

Cada una de las oportunidades anteriormente enlistadas tienen fechas límite de postulación: algunas están abiertas hasta el 19 de noviembre, mientras que otras hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, se recomienda hacer la solicitud del cargo con anticipación.

Todo sobre Ofertas Laborales