¿Cuál es el monto máximo que puedo retirar desde un cajero automático?

19 nov. 2025 - 14:00 hrs.

A pesar de que el uso del dinero en efectivo se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, lo cierto es que sigue siendo necesario y útil contar con circulante para hacer algunas compras menores, por ejemplo, o comprar en comercios que no cuentan con sistema POS.

Es por eso mismo que sigue siendo común ver cajeros automáticos en la ciudad, dispositivos que permiten girar dinero a través del uso de tarjetas de débito y crédito.

Eso sí, existe un límite respecto a la cantidad de dinero que se puede girar, ya sea durante un día o una sola transacción.

De acuerdo a lo que consigna Prosegur, empresa de seguridad privada, en Chile, cada banco define sus propios límites de acuerdo con las características de sus productos financieros y al perfil del cliente. Sin embargo, existen normativas generales que todas las instituciones financieras deben seguir. Es importante conocer estos detalles para planificar mejor tus operaciones de retiro de efectivo.

¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar desde un cajero automático?

Según la misma empresa, los límites de retiro suelen variar entre $200.000 y $500.000 CLP diarios, aunque esto puede cambiar dependiendo de tu banco, el tipo de cuenta y la red de cajeros.

Algunos ejemplos de límites de retiro de algunos bancos chilenos son los siguientes:

Banco de Chile: Permite retiros de hasta $400.000 CLP diarios en cajeros de la misma red. Si se utilizan cajeros automáticos de otras redes, el límite puede ser inferior.

Banco Santander: Tiene un límite de $300.000 CLP diarios para cuentas corrientes, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de cliente y producto.

Banco BCI: Los clientes de cuentas corrientes pueden retirar hasta $500.000 CLP diarios, mientras que en cuentas de ahorro el límite es de $200.000 CLP.

En todo caso, estos límites pueden ser distintos por los bancos, dependiendo de la relación financiera con el cliente.

