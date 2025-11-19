¿A qué hora cierra el Metro de Santiago este miércoles 19 de noviembre? Habrá horario extendido por concierto de Oasis

19 nov. 2025 - 12:00 hrs.

Este miércoles 19 de noviembre se lleva a cabo el esperado concierto de la banda británica Oasis. El espectáculo comienza a las 21:00 horas en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, y se espera que finalice pocos minutos después de las 23:00, hora a la que normalmente ya está cerrado el Metro de Santiago.

Sin embargo, y como es habitual en eventos de esta masividad, el tren subterráneo anunció que varias estaciones de las líneas 3 y 6 tendrán horario extendido esta jornada, con el fin de trasladar a los miles de fanáticos de vuelta a sus hogares.

¿A qué hora cierra el Metro de Santiago este miércoles 19 de noviembre?

Para garantizar un retorno seguro, Metro informó que el horario de cierre se extenderá hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones de Línea 3 y Línea 6:

Solo ingreso L6

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Solo salida L6

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Solo salida L3

Plaza Quilicura

Conchalí

Hospitales

U. de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Combinación

Ñuñoa (L3–L6)

¿Cuál es el horario normal de Metro?

Los horarios normales de operación del tren subterráneo son:

Lunes a viernes : 06:00 a 23:00 horas.

: 06:00 a 23:00 horas. Sábado : 06:30 a 23:00 horas.

: 06:30 a 23:00 horas. Domingo y Festivos: 07:30 a 23:00 horas.

