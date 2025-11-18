Metro de Santiago anuncia extensión horaria por concierto de Oasis: ¿Cuándo y en qué estaciones?
Este miércoles 19 de noviembre se realizará el esperado concierto de Oasis en el Estadio Nacional, a las 21:00 horas. La banda británica regresa a los escenarios tras 15 años de separación, con Noel y Liam Gallagher dejando atrás sus diferencias para cumplir el sueño de sus seguidores.
Para garantizar un retorno seguro, Metro de Santiago anunció una extensión horaria en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.
¿Qué estaciones tendrán horario extendido?
Según informó Metro, el miércoles 19 se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones de Línea 3 y Línea 6:
Solo ingreso L6
- Estadio Nacional
- Ñuble
- Ñuñoa
Solo salida L6
- Cerrillos
- Franklin
- Ñuble
- Ñuñoa
- Inés de Suárez
- Los Leones
Solo salida L3
- Plaza Quilicura
- Conchalí
- Hospitales
- U. de Chile
- Irarrázaval
- Ñuñoa
- Plaza Egaña
Combinación
- Ñuñoa (L3–L6)
Finalmente, Metro hace un llamado a que "planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo, y disfrutes de este concierto con responsabilidad".
