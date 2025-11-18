Metro de Santiago anuncia extensión horaria por concierto de Oasis: ¿Cuándo y en qué estaciones?

18 nov. 2025 - 20:10 hrs.

Este miércoles 19 de noviembre se realizará el esperado concierto de Oasis en el Estadio Nacional, a las 21:00 horas. La banda británica regresa a los escenarios tras 15 años de separación, con Noel y Liam Gallagher dejando atrás sus diferencias para cumplir el sueño de sus seguidores.

Para garantizar un retorno seguro, Metro de Santiago anunció una extensión horaria en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.

¿Qué estaciones tendrán horario extendido?

Según informó Metro, el miércoles 19 se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones de Línea 3 y Línea 6:

Solo ingreso L6

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Solo salida L6

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Solo salida L3

Plaza Quilicura

Conchalí

Hospitales

U. de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Combinación

Ñuñoa (L3–L6)

Finalmente, Metro hace un llamado a que "planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo, y disfrutes de este concierto con responsabilidad".

