Metro de Santiago anuncia extensión horaria por concierto de Oasis: ¿Cuándo y en qué estaciones?

Este miércoles 19 de noviembre se realizará el esperado concierto de Oasis en el Estadio Nacional, a las 21:00 horas. La banda británica regresa a los escenarios tras 15 años de separación, con Noel y Liam Gallagher dejando atrás sus diferencias para cumplir el sueño de sus seguidores.

Para garantizar un retorno seguro, Metro de Santiago anunció una extensión horaria en algunas estaciones de Línea 3 y Línea 6.

¿Qué estaciones tendrán horario extendido?

Según informó Metro, el miércoles 19 se extenderá el horario de cierre hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones de Línea 3 y Línea 6:

Solo ingreso L6

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

Solo salida L6

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Solo salida L3

  • Plaza Quilicura
  • Conchalí
  • Hospitales
  • U. de Chile
  • Irarrázaval
  • Ñuñoa
  • Plaza Egaña

Combinación

  • Ñuñoa (L3–L6)

Finalmente, Metro hace un llamado a que "planifiques tu viaje, cargues tu bip! con tiempo, y disfrutes de este concierto con responsabilidad".

