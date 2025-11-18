Metro informa el cierre de cuatro estaciones de Línea 1

18 nov. 2025 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó pasado el mediodía de este martes el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

De acuerdo a la empresa, las estaciones que están sin servicio actualmente son La Moneda, Universidad de Chile (combinación suspendida), Santa Lucía y Universidad Católica.

Esto quiere decir que el trayecto solo está disponible desde San Pablo hasta Los Héroes, y de Baquedano a Los Dominicos, afectando principalmente al tramo de la Alameda, en el centro de Santiago.

Por su parte, Red Movilidad indicó que han comenzado a circular algunos buses de apoyo en el eje Los Héroes-Baquedano para que los transeúntes puedan llegar a sus destinos.

Asimismo, Metro recomendó en redes sociales algunas rutas alternativas dentro del mismo servicio para llegar a la estación Los Dominicos.

12:14 hrs. [Ruta alternativa] Si necesitas ir desde Vespucio Norte #L2 hasta Los Dominicos #L1, combina en Santa Ana con #L5 y continua tu viaje hasta Baquedano, para luego combinar con #L1 y seguir tu viaje a tu estación de destino. https://t.co/gQ8yDJOWkw pic.twitter.com/rwCMBuTbfv — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

12:12 hrs [Ruta alternativa] Si necesitas ir desde San Pablo #L1 #L5 hasta Los Dominicos #L1, combina en Baquedano con #L1 y continua tu viaje hasta tu estación de destino. https://t.co/gQ8yDJOWkw pic.twitter.com/vtDIhitEEx — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

