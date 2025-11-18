Metro de Santiago suspende servicio en 7 estaciones de la Línea 1: Revisa el estado de la red

18 nov. 2025 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció en la tarde de este martes la suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1, por lo que ese tramo de la red está parcialmente habilitado.

Según informó la entidad en sus redes sociales, las estaciones que no están operando son las siguientes:

U. de Santiago

San Alberto Hurtado

Ecuador

Las Rejas

Pajaritos

Neptuno

San Pablo (combinación suspendida)

Buses de apoyo

A partir de la emergencia, Red Movilidad comunicó esta misma tarde que están funcionando buses de apoyo paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y San Pablo.

Además, indicó que hay refuerzos en los siguientes recorridos:

412

106

i09

401

405

418

419

421

423

424

510

516

210

210v

210e

Todo sobre Metro de Santiago