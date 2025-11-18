Metro de Santiago suspende servicio en 7 estaciones de la Línea 1: Revisa el estado de la red
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Metro de Santiago anunció en la tarde de este martes la suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1, por lo que ese tramo de la red está parcialmente habilitado.
Según informó la entidad en sus redes sociales, las estaciones que no están operando son las siguientes:
- U. de Santiago
- San Alberto Hurtado
- Ecuador
- Las Rejas
- Pajaritos
- Neptuno
- San Pablo (combinación suspendida)
Buses de apoyo
A partir de la emergencia, Red Movilidad comunicó esta misma tarde que están funcionando buses de apoyo paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y San Pablo.
Además, indicó que hay refuerzos en los siguientes recorridos:
- 412
- 106
- i09
- 401
- 405
- 418
- 419
- 421
- 423
- 424
- 510
- 516
- 210
- 210v
- 210e
