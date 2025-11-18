¿Comprarás en comercios extranjeros para adelantar tus regalos navideños?: Conoce si debes pagar IVA

18 nov. 2025 - 18:52 hrs.

El Black Friday se acerca y muchos aprovechan esta fecha para adelantar los regalos navideños. Comprar en el extranjero resulta tentador por los precios en moneda extranjera, que suelen ser más convenientes al convertirlos a pesos chilenos.

Pero surge la gran duda: ¿Debo pagar IVA en compras internacionales o solo el precio que aparece en la tienda? Aquí te lo explicamos.

¿Debo pagar IVA en comercios internacionales?

El 25 de octubre entró en vigor una modificación clave en la normativa tributaria chilena, en el marco de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Antes del cambio, las compras internacionales por menos de US$41 ($38.070) estaban exentas de impuestos. Si el valor era superior, se debía pagar IVA y arancel aduanero, según reportó Chile Atiende.

Ahora todo cambió: desde el 25 de octubre, toda compra internacional paga IVA, sin importar el monto. Este impuesto se incluye en el precio final al momento de la compra, por lo que ya no tendrás que pagar impuestos adicionales al recibir el producto en Chile.

¿Qué pasa con los comercios inscritos en el SII?

El IVA se incluirá automáticamente en tu compra solo en plataformas inscritas ante el SII. Pero, ojo, si compras en un comercio no inscrito, deberás pagar el IVA y los aranceles cuando el producto llegue a Chile.

Los aranceles aduaneros se aplican únicamente si la compra supera los US$500 (aprox. $464.270).

Revisa los comercios adheridos al SII al 17 de noviembre:

Aliexpress.com

Amazon.com

Amazon.co.jp

Shopbop.com

Abebooks.de

Ebay.com

Shein.com

Temu.com

Elsevier.com

Itselementary.co

Reginamargherita.cl

Everichgroup.com

Bershka.com

Bodytailr.com

Seouleaguer.net

Zen.group

Vonndia.com

Rockauto.com

Farfetch.com

Campeen.com

Rcmart.com

Kikagoods.com

Simonleestore.com

Sunshastore.com

lapinnoir-jp.t-ark.biz

Agapea.com

Agentepandapk.com

