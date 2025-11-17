Black Friday 2025: Estas son las marcas que tendrán promociones en el evento online de descuentos

17 nov. 2025 - 14:30 hrs.

Dentro de pocos días inicia uno de los últimos eventos de descuentos en el comercio electrónico más importantes del año. Se trata del Black Friday, el que, por su fecha de realización, es la gran chance para adelantar las compras de Navidad.

Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la instancia reúne a marcas de distintas categorías, tales como vestuario y calzado, tecnología, viajes y turismo, salud y belleza, tiendas y supermercados, inmobiliaria, entre otras.

Las empresas participantes tendrán considerables rebajas en miles de productos y servicios. Y lo mejor es que las promociones estarán disponibles en un contexto en que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras recibe su respectivo sueldo.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

A diferencia de otras campañas comerciales encabezadas por la CCS, que suelen durar tres días —como el CyberDay—, el próximo evento se extenderá por cuatro jornadas. Específicamente, comenzará a las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre y finalizará a las 23:59 del lunes 1 de diciembre.

"El Black Friday 2025 invita a vivir una jornada de buenas ofertas y, sobre todo, buenas prácticas de las empresas adheridas al evento oficial. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la transparencia, la seguridad y la responsabilidad en cada una de las etapas del proceso de compra", destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

¿Qué marcas tendrán descuentos en el Black Friday?

Según el sitio web oficial del Black Friday, algunas de las marcas que están en el listado de participantes son:

Falabella

Paris

Ripley

Hites

Bold

Bata

Puma

Skechers

The Line

H&M

Belsport

Tommy Hilfiger

Mercado Libre

Tottus

Santa Isabel

Jumbo

Mac Online

Sony

Viajes Falabella

Latam Airlines

Despegar

