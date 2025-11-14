Supermercados Tottus: Conoce los horarios especiales de este sábado 15 de noviembre

14 nov. 2025 - 17:00 hrs.

Tottus, uno de los principales supermercados del país, informó sobre los horarios especiales de sus sucursales para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre debido a la jornada de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

Esta medida se suma a las adoptadas por otras cadenas de supermercados del país que también han comunicado cambios en los horarios de sus locales para este fin de semana.

¿Qué tipo de comercio debe cerrar el domingo de elecciones?

Durante la jornada electoral, malls, strip centers, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común deberán cerrar sus puertas.

Esta medida se aplicará desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

Sin embargo, el resto del comercio —como supermercados independientes, grandes tiendas no integradas o locales independientes— podrá operar con normalidad o con horarios distintos a los habituales, según cada establecimiento.

Conoce los horarios especiales de Tottus

Desde Tottus informaron que a partir de este sábado 15 de noviembre, algunas de sus sucursales tendrán un cierre anticipado entre las 19:00 y 19:30 horas. El domingo 16, algunas de ellas permanecerán cerradas al público durante la jornada electoral.

Dado que los cambios de horario varían según cada local, Tottus ha informado los horarios modificados para cada sucursal, especificando cuáles cierran más temprano el sábado y cuáles permanecerán cerradas durante el domingo de elecciones.

Revisa que locales cierran más temprano el sábado y cuáles no abrirán el domingo de elecciones presionando aquí.

