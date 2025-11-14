Subsidio Eléctrico: Este es el monto de descuento que tendrá una familia de cuatro integrantes

14 nov. 2025 - 14:00 hrs.

Entre el 25 de noviembre y hasta el 5 de diciembre de este año, estará disponible la postulación a la cuarta convocatoria para recibir el Subsidio Eléctrico, el que permite que los hogares más vulnerables puedan acceder a un descuento en las boletas de las cuentas de luz.

En cuanto a los montos que se entregan en este tercer llamado, dependerá de la cantidad de integrantes que tenga cada hogar beneficiado, según la información del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuánto recibe una familia de cuatro integrantes por el Subsidio Eléctrico?

Los resultados de esta cuarta convocatoria se entregarán febrero de 2026, y se podrán consultar en la web del Subsidio Eléctrico, según informó ChileAtiende.

En cuanto al monto que podrán recibir los hogares beneficiados, estos han disminuido en comparación a las dos primeras postulaciones en casi 3 mil pesos.

Los resultados de esta tercera postulación al Subsidio Eléctrico entregarán los siguientes montos según la cantidad de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $30.270 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $39.348 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $54.486.

¿Cuándo se aplica el descuento del Subsidio Eléctrico?

Al momento de asignar el subsidio son priorizados los hogares donde existan personas sujetas de cuidado (con discapacidad o dependencia funcional), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, y personas adultas mayores.

Quienes resulten beneficiados en este segundo período de postulaciones recibirían su descuento en las cuentas de la luz a partir de abril de 2026.

