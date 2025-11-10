Subsidio Eléctrico: ¿Qué montos alcanzará el descuento de la cuarta convocatoria de postulación?

10 nov. 2025 - 11:10 hrs.

Tras una larga espera y en medio de una crisis por los errores de cálculo en las cuentas de luz, finalmente el Ministerio de Energía anunció las fechas de la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, el beneficio que se traduce en un descuento mensual en las boletas de electricidad.

El nuevo proceso se llevará a cabo entre el martes 25 de noviembre y el viernes 5 de diciembre. Los interesados tendrán tres opciones para solicitarlo: su sitio web oficial, la Ventanilla Única Social o presencialmente en oficinas de ChileAtiende (conoce aquí la más cercana a tu domicilio).

¿Cuándo se publican los resultados de la cuarta postulación?

Los resultados de este cuarto procedimiento se publicarán en febrero 2026. Todas las personas que se lo adjudiquen obtendrán una rebaja en sus cuentas de luz, con vigencia por todo el primer semestre del próximo año (de enero a junio).

Eso sí, tendrán más chances de ser beneficiarios si reúnen los siguientes requisitos:

Pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) o ser electrodependiente inscrito en el Registro de Personas Electrodependientes —para estos últimos, deben estar en el RSH, pero no se les exigirá tramo de vulnerabilidad socioeconómica.

Estar al día con el pago de la cuenta de luz.

El número de cliente debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial.

Mientras aún se tramita —en el Congreso Nacional— el proyecto de ley que extiende la vigencia del subsidio hasta 2027, después del cuarto llamado habrá un quinto. Actualmente, según consigna su portal web, ese proceso se habilitará en abril y beneficiará todo el segundo semestre del año que viene.

¿De cuánto será la rebaja del Subsidio Eléctrico en su cuarto llamado?

Al igual que los anteriores procesos, la ayuda mantendrá la modalidad de establecer un descuento según el número de miembros de la familia subsidiada. Sin embargo, la diferencia más significativa es que, en esta oportunidad, la rebaja será menor que las convocatorias pasadas.

Hace algunas semanas, se esperaba que las disminuciones en las cuentas de luz partieran desde los $43.811 hacia arriba, como lo expresó el Ministerio de Energía en una tabla comparativa que compartió en su web. Tras el anuncio de las nuevas fechas, tales montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Para hogares compuestos por una persona, la rebaja por todo el primer semestre será de $30.270 .

. Para hogares de dos a tres personas, $39.348 .

. Para hogares de cuatro o más personas, $54.486.

El motivo de la disminución no fue aclarado por el ministerio, pero sí explicitó que el subsidio se aplicará en simultáneo con la restitución por los cobros en exceso, ocasionados por los errores de cálculo en las boletas. Por ende, los beneficiarios verán reflejados dos rebajas en sus cuentas de luz durante el primer semestre 2026.

