Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo se revelará la fecha de la cuarta convocatoria de postulación?

En un contexto marcado por los errores en las cuentas de luz que afectaron las finanzas de los hogares, el Subsidio Eléctrico hoy se posiciona como uno de los beneficios más importantes que el Estado tiene para las familias del país.

Si bien no es una entrega de dinero, ser beneficiario de él significa acceder a un descuento en las boletas eléctricas durante un periodo de seis meses. Por ejemplo, para los elegidos de la última convocatoria —consulta los resultados en esta nota informativa— durará por todo el segundo semestre de 2025.

Se suponía que en octubre era el cuarto periodo de postulación; de hecho, así lo establecía su sitio web oficial en un principio. No obstante, el Ministerio de Energía no liberó ningún llamado, dejando en la incertidumbre a quienes están interesados en el beneficio. Eso, hasta ahora.

¿Cuándo anuncian las nuevas postulaciones al Subsidio Eléctrico?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) habilitó un chatbot que, con inteligencia artificial, responde consultas acerca del subsidio. Vale decir, se le puede preguntar por los requisitos, cómo aplica el descuento, los montos según el número de integrantes familiares, etcétera.

Dado su amplio manejo, el miércoles 5 de noviembre Meganoticias.cl le hizo la interrogante cuya réplica quiere saber un gran número de interesados en el descuento mensual: ¿cuándo es la cuarta convocatoria de postulación? Tras diferentes intentos, arrojó la misma fecha: el martes 18 de noviembre.

El 5 de noviembre, la plataforma respondió que la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico se libera el 18 de noviembre.

Para contrastar la información, Meganoticias.cl consultó directamente al Ministerio de Energía, cuya respuesta fue distinta, pues señaló que la fecha en que se habilitará el proceso no se ha publicado de manera oficial, así que lo del 18 de noviembre no está totalmente consolidado.

Sin revelar el día exacto, lo que sí confirmó el organismo es que en noviembre se anunciará la fecha de postulación. Sea cual sea el mes en que se habilite, para los beneficiarios de la cuarta convocatoria el subsidio les será válido desde enero a junio de 2026.

