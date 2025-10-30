Subsidio Eléctrico: ¿Cuál es el monto del beneficio para paliar el alza de la luz?

30 oct. 2025 - 14:30 hrs.

Con motivo del descongelamiento de las tarifas de electricidad, el Gobierno implementó en julio de 2024 el Subsidio Eléctrico, un beneficio que entrega un monto de dinero semestral para paliar el alza que tuvieron las cuentas de la luz tras su regulación pospandemia.

Hasta el momento ya se han realizado tres llamados a este beneficio y prontamente el Ministerio de Energía publicará la fecha de la cuarta convocatoria para que los ciudadanos que cumplan los requisitos puedan postular.

¿Cuál es el monto del Subsidio Eléctrico?

Los montos del Subsidio Eléctrico varían según la cantidad de integrantes que tenga el hogar postulante. Como referencia, los montos que se entregaron en la tercera convocatoria fueron los siguientes:

Hogar con 1 integrante: $37.383 .

. Hogar con 2 o 3 integrantes: $49.190 .

. Hogar con 4 o más integrantes: $68.109.

Cabe destacar que este dinero corresponde al descuento de un semestre completo, en el caso de la próxima postulación entre enero y junio de 2026, pero se descuenta de una sola vez en las cuentas.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El trámite para solicitar el subsidio se realiza con ClaveÚnica en la web wwww.subsidioeletrico.cl o la web de la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl). Si no cuentas o no te manejas con internet, puedes solicitar el beneficio de forma telefónica o presencial en ChileAtiende.

Para postular debes ser parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) o ser de un hogar con al menos una persona electrodependendiente, sin importar la calificación socioeconómica del RSH.

