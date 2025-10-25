Subsidio Eléctrico: ¿En qué fecha se podrá postular al descuento en las boletas de luz?

25 oct. 2025 - 13:00 hrs.

Tras liberarse los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico —consulta aquí si lo recibirás por todo el segundo semestre de 2025—, a quienes quedaron fuera de la nómina aún les queda una oportunidad de acceder a la ayuda que rebaja el monto de las boletas de luz mensuales.

A la espera del cuarto llamado de postulación, en lo que deben enfocarse los interesados es el cumplimiento de los requisitos, especialmente con el de estar al día con sus boletas de electricidad (es decir, no deben tener registros impagos).

Otras condiciones con las que deben procurar su cumplimiento son ser mayor de edad, tener Clave Única, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo de hasta el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Cuándo son las próximas postulaciones al Subsidio Eléctrico?

En el sitio web oficial del beneficio, el Ministerio de Energía hoy señala que la próxima convocatoria se habilitará en una "fecha por confirmar". Sin embargo, hace algunas semanas, después de publicar los resultados del tercer proceso, la misma plataforma consignaba que las siguientes solicitudes serán en octubre, sin precisar el día.

De hecho, después del presente mes, habrá un quinto llamado calendarizado para abril del próximo año, según informaba el mismo sitio en septiembre.

Seguramente, el ministerio condicionó la ratificación de las próximas postulaciones al avance del proyecto de ley que, entre otros propósitos, extiende la cobertura del subsidio a más familias vulnerables. La iniciativa fue ingresada en agosto de 2024 y, desde entonces, permanece bajo discusión en el Senado.

No obstante, tras el error en las cuentas de luz que implicó un alza en los últimos meses, ese debate podría prolongarse indefinidamente.

¿De cuánto es la rebaja del Subsidio Eléctrico en las cuentas de luz?

Un aspecto muy importante que deben considerar los actuales y potenciales beneficiarios de la ayuda estatal es que esta no consiste en una entrega física o transferencia de dinero. Por el contrario, el subsidio aplica como una rebaja automática en las cuentas mensuales de luz.

Por ejemplo, en el caso de los nominados de la tercera convocatoria, la vigencia del subsidio se extenderá por julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, pagándose en una sola cuota a partir de septiembre (retroactivo).

Así, el descuento en las boletas eléctricas variará de la siguiente manera:

Si el grupo familiar beneficiario está compuesto por una persona: $37.838

Si está compuesto por dos a tres integrantes: $49.190

Si está compuesto por cuatro o más miembros: $68.109

Todo sobre Subsidio Eléctrico