Supermercados Santa Isabel: ¿Qué horario tendrán este sábado 15 de noviembre previo a las elecciones?

La cadena de supermercados Santa Isabel informó sobre cambios en los horarios de sus sucursales en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se desarrollarán de forma obligatoria el domingo 16 de noviembre en todo Chile.

La cadena anunció una modificación en los horarios habituales de algunas sucursales para este sábado 15 de noviembre, mientras que durante la jornada electoral varios locales permanecerán cerrados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Sucursales afectadas en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, un total de 42 sucursales cerrarán a las 19:30 horas este sábado 15 de noviembre y permanecerán cerradas al público el domingo 16 durante la jornada electoral.

  1. El Gabino: El Gabino 13.551
  2. La Reina Plaza Don Carlos: Avda. Carlos Ossandon 1301
  3. Quilicura Lo Campino: Avenida Las Torres 450, Local 1
  4. Las Condes Fleming: Padre Hurtado 1621
  5. Lampa Valle Grande: Avda. General San Martin 47
  6. Huechuraba Pedro Fontova: Pedro Fontova 7789
  7. Colina Caletera Oriente: Autopista Los Liberadores 22.909
  8. Santiago Bandera: Bandera 201, Esquina Agustinas
  9. Estación Central: Alameda 3390
  10. Independencia Vivaceta: Vivaceta 957
  11. Recoleta: Avda. Recoleta 2746
  12. Patio La Reina: Avda. Larrain 8751 (Laura Rodriguez )
  13. Maipú La Farfana: Avda. El Rosal 3999
  14. La Cisterna: Avda. Ossa 36, Intermodal
  15. El Bosque: Gran Avenida 9863, Paradero 29 1/2
  16. Maipú Ciudad Satélite: Alcalde Luis Infante 1320
  17. Puente Alto: Avda. Concha y Toro 1036
  18. Peñalolén: Avda. Tobalaba 13949
  19. Maipú Pajaritos: Avda. Amérco Vespucio Norte 51
  20. Maipú 3 Poniente: 3 Poniente 2600
  21. La Florida: Av. La Florida 9385
  22. Maipú Centro: Avda. Pajaritos 1948
  23. Casablanca Nervi: Diego Portales 519/551
  24. Maipú El Bosque: Capellán Florencio Infante 3330
  25. Peñalolen Consistorial: Avda. Consistorial 2100
  26. Ochagavía: Av. José Joaquín Prieto 5531, Pedro Aguirre Cerda
  27. Quilín: Avda. Quilin 5400
  28. Melipilla Stripcenter: Avda. Vicuña Mackena 220, Local 20
  29. Melipilla: Avda. Manso 533
  30. Calera de Tango Lonquén: Avda. Calera de Tango esq. Lonquen s/n
  31. Peñaflor Avda. Vicuña Mackenna: Avda. Vicuña Mackenna 2005
  32. San Antonio Paseo Pacífico: Ramón Barros Luco 105 (Mall Arauco S. Antonio)
  33. Rancagua Centro Rex: Avda. Jose Manuel Astorga 360
  34. San Bernardo Eucaliptus: Eucaliptus 273
  35. Pirque Virginia: Subercaseaux 447
  36. Paine Centro: Avda. General Baquedano 502
  37. Puente Alto El Peñón: Avda. Camino San Jose de Maipo 07722, Local 1
  38. Isla de Maipo La Islita: Avda. Balmaceda 4316
  39. Machalí Centro: Arturo Prat Nª 116, esquina Miranda
  40. San Bernardo Almirante Riveros: Avda. Almirante Riveros 1202
  41. Talagante: Avda. Bernardo O´Higgins 200, esquina Darwin Vargas
  42. Padre Hurtado Los Silos: Camino Melipilla 2390

Revisa los locales a lo largo del país que cierran más temprano el sábado y cuáles no abrirán el domingo de elecciones presionando aquí.

Todo sobre Elecciones Chile

