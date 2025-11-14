Supermercados Santa Isabel: ¿Qué horario tendrán este sábado 15 de noviembre previo a las elecciones?

14 nov. 2025 - 19:00 hrs.

La cadena de supermercados Santa Isabel informó sobre cambios en los horarios de sus sucursales en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se desarrollarán de forma obligatoria el domingo 16 de noviembre en todo Chile.

La cadena anunció una modificación en los horarios habituales de algunas sucursales para este sábado 15 de noviembre, mientras que durante la jornada electoral varios locales permanecerán cerrados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Sucursales afectadas en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, un total de 42 sucursales cerrarán a las 19:30 horas este sábado 15 de noviembre y permanecerán cerradas al público el domingo 16 durante la jornada electoral.

El Gabino: El Gabino 13.551 La Reina Plaza Don Carlos: Avda. Carlos Ossandon 1301 Quilicura Lo Campino: Avenida Las Torres 450, Local 1 Las Condes Fleming: Padre Hurtado 1621 Lampa Valle Grande: Avda. General San Martin 47 Huechuraba Pedro Fontova: Pedro Fontova 7789 Colina Caletera Oriente: Autopista Los Liberadores 22.909 Santiago Bandera: Bandera 201, Esquina Agustinas Estación Central: Alameda 3390 Independencia Vivaceta: Vivaceta 957 Recoleta: Avda. Recoleta 2746 Patio La Reina: Avda. Larrain 8751 (Laura Rodriguez ) Maipú La Farfana: Avda. El Rosal 3999 La Cisterna: Avda. Ossa 36, Intermodal El Bosque: Gran Avenida 9863, Paradero 29 1/2 Maipú Ciudad Satélite: Alcalde Luis Infante 1320 Puente Alto: Avda. Concha y Toro 1036 Peñalolén: Avda. Tobalaba 13949 Maipú Pajaritos: Avda. Amérco Vespucio Norte 51 Maipú 3 Poniente: 3 Poniente 2600 La Florida: Av. La Florida 9385 Maipú Centro: Avda. Pajaritos 1948 Casablanca Nervi: Diego Portales 519/551 Maipú El Bosque: Capellán Florencio Infante 3330 Peñalolen Consistorial: Avda. Consistorial 2100 Ochagavía: Av. José Joaquín Prieto 5531, Pedro Aguirre Cerda Quilín: Avda. Quilin 5400 Melipilla Stripcenter: Avda. Vicuña Mackena 220, Local 20 Melipilla: Avda. Manso 533 Calera de Tango Lonquén: Avda. Calera de Tango esq. Lonquen s/n Peñaflor Avda. Vicuña Mackenna: Avda. Vicuña Mackenna 2005 San Antonio Paseo Pacífico: Ramón Barros Luco 105 (Mall Arauco S. Antonio) Rancagua Centro Rex: Avda. Jose Manuel Astorga 360 San Bernardo Eucaliptus: Eucaliptus 273 Pirque Virginia: Subercaseaux 447 Paine Centro: Avda. General Baquedano 502 Puente Alto El Peñón: Avda. Camino San Jose de Maipo 07722, Local 1 Isla de Maipo La Islita: Avda. Balmaceda 4316 Machalí Centro: Arturo Prat Nª 116, esquina Miranda San Bernardo Almirante Riveros: Avda. Almirante Riveros 1202 Talagante: Avda. Bernardo O´Higgins 200, esquina Darwin Vargas Padre Hurtado Los Silos: Camino Melipilla 2390

Todo sobre Elecciones Chile