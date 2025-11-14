Supermercados Líder: ¿Cuál es el horario para este sábado 15 de noviembre antes de elecciones?

14 nov. 2025 - 20:00 hrs.

Las principales cadenas de supermercados han anunciado modificaciones y cierres de locales para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Entre las cadenas que han informado cambios está Supermercados Líder, que ha detallado nuevos horarios para varios de sus locales.

Es importante recordar que durante la jornada electoral, malls, strip centers, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común deberán cerrar sus puertas. Esta medida se aplicará desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

Sin embargo, el resto del comercio —como supermercados independientes, grandes tiendas no integradas o locales independientes— podrá operar con normalidad o con horarios distintos a los habituales, según cada establecimiento.

Horarios de Supermercados Líder

La cadena de supermercados Líder informó que para este sábado 15 de noviembre, los horarios variarán según la sucursal:

Algunos locales mantienen su horario habitual.

Otros funcionarán hasta las 19:00 horas.

Ciertos locales operarán hasta las 20:00 horas.

Por otro lado, durante el domingo 16 de noviembre algunos locales permanecerán cerrados por la jornada electoral, aunque no aplica a todas las sucursales.

Dado que los cambios de horario varían según el local, Supermercados Líder ha publicado un documento detallado con los horarios modificados para cada sucursal, especificando cuáles cierran más temprano el sábado y cuáles permanecerán cerradas durante el domingo de elecciones.

Revisa que locales cierran más temprano el sábado y cuáles no abrirán el domingo de elecciones presionando aquí.

