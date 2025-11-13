Elecciones 2025: ¿Habrá Ley Seca este domingo 16 de noviembre?

13 nov. 2025 - 20:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo en Chile las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, contexto en el cual el Gobierno confirmó que se aplicarán medidas para garantizar una jornada electoral ágil y ordenada, incluyendo Metro gratuito y aumento de la flota de transporte público.

Una de las medidas más controvertidas en cada proceso electoral es la Ley Seca, correspondiente a la prohibición de la venta de alcohol en determinadas horas antes y durante las votaciones.

¿Habrá Ley Seca en las elecciones del 16 de noviembre?

No. En agosto de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una iniciativa del Ejecutivo que modificó la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Dentro de los cambios aprobados figuró la eliminación de la Ley Seca, medida que fue derogada a mediados del año pasado.

Por lo tanto, este domingo 16 de noviembre no habrá restricción de la venta de alcohol, permitiendo que bares, restaurantes y comercios de bebidas alcohólicas funcionen con normalidad durante toda la jornada electoral.

Así funcionará el comercio en elecciones

Este domingo 16 de noviembre será feriado legal en todo el país, lo que implica obligaciones específicas para los establecimientos comerciales según las leyes 18.700, 19.973, 20.515 y 21.073.

Los trabajadores y trabajadoras de comercios y servicios ubicados en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, deberán cumplir con horarios específicos de cierre.

Malls, strip centers, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común deberán cerrar sus puertas desde las 21:00 horas del sábado 15 de noviembre hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

El resto del comercio —como supermercados independientes, grandes tiendas no integradas y locales independientes— podrá operar con normalidad. Estos establecimientos funcionarán según sus horarios habituales, garantizando siempre el derecho de sus trabajadores y trabajadoras a ejercer su voto.

Todo sobre Elecciones Chile