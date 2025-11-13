Elecciones 2025: ¿Es obligatorio votar este domingo 16 de noviembre?

13 nov. 2025 - 12:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, jornada que busca definir no solo a quien sucederá al Presidente Gabriel Boric por los próximos cuatro años, sino también a quienes formarán parte del Congreso Nacional como diputados y senadores.

En total, son ocho los candidatos y candidatas que aspiran a liderar el Palacio de La Moneda durante el próximo período presidencial. Las candidaturas incluyen a Jeannette Jara por Unidad por Chile, Evelyn Matthei por Chile Vamos, José Antonio Kast por el Partido Republicano, Johannes Kaiser por el Partido Nacional Libertario, Franco Parisi por el Partido de la Gente, y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

¿Es obligatorio votar en las Elecciones 2025?

El voto en estas elecciones es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos inscritos en los registros electorales. No acudir a las urnas este domingo 16 puede exponerte a recibir importantes multas económicas por incumplimiento de la obligación cívica.

La multa para quienes no concurran será de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes aproximadamente a 34 mil y 104 mil pesos respectivamente. Sin embargo, esta sanción no se aplicará a determinados grupos de la población.

Por ejemplo, la sanción no se aplicará a quienes el día de la elección estén:

Enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación .

o en una localidad ubicada a . Desempeñan funciones que encomienda la Ley 18.700 , Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tengan otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local.

acreditado ante el juez de policía local. Tengan una discapacidad y cuenten con la calificación y certificación respectiva.

En todos estos casos, deberán acreditar su ausencia ante el Juzgado de Policía Local una vez que sean notificados de la falta.

¿Dónde debo votar?

El Servicio Electoral dispuso de un portal web en el cual puedes consultar tu local de votación ingresando únicamente tu RUT. El proceso es simple y rápido:

Ingresa al sitio web del Servel (presiona aquí) y digita tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar. Luego realiza la verificación seleccionando el cuadro que dice “No soy un robot” y finalmente selecciona el botón “consultar”. El sitio web arrojará tus datos electorales completos, incluyendo tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido para cumplir con la labor de vocal de mesa. Con esta información podrás ubicar fácilmente el lugar donde debes concurrir el domingo 16 de noviembre para ejercer tu derecho a voto.

Todo sobre Elecciones Chile