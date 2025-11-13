Registro Civil extiende horario para retirar cédulas de identidad durante dos días: Revisa las fechas y horarios

13 nov. 2025 - 17:00 hrs.

El Registro Civil anunció la extensión extraordinaria de su horario de atención exclusivamente para el retiro de cédulas de identidad, una medida que beneficiará a miles de votantes de cara a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre.

Esta decisión responde a la alta demanda de ciudadanos que necesitan contar con su documento de identidad para cumplir con el voto obligatorio durante el último día de la semana.

Hasta las 16:00 horas

Según informó el organismo, el horario ampliado estará disponible el jueves 13 y viernes 14 de noviembre hasta las 16:00 horas.

Es importante destacar que esta extensión aplicará únicamente para la entrega de cédulas de identidad, no para otros trámites.

¿Se puede votar con carnet vencido?

Contar con una cédula de identidad o pasaporte vigente es uno de los requisitos fundamentales para ejercer el derecho a voto. Por esta razón, numerosas personas están a la espera de retirar sus documentos para presentarlos ante los vocales de mesa el día de las elecciones.

Una duda frecuente entre los electores es si pueden sufragar con su cédula de identidad vencida. El Gobierno aclaró esta interrogante a través del portal Chile Vota Informado, confirmando que sí es posible votar con el carnet vencido, pero con una condición específica.

Según lo informado, los votantes pueden ejercer su derecho al sufragio con su documento de identidad vencido, siempre y cuando no haya superado un año desde su fecha de vencimiento.

Esta misma normativa aplica para quienes utilicen el pasaporte como documento válido para sufragar: no puede exceder el límite máximo de un año desde su caducidad.

