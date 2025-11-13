Cursos gratuitos de informática con Sence: Programación, ciberseguridad e IA sin costo
- Por Cristian Latorre
¿Buscas fortalecer tus habilidades en informática y computación? El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) pone a tu disposición cursos gratuitos diseñados para capacitarte y potenciar tus competencias en un mercado laboral cada vez más exigente.
Para participar en estos cursos, debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, contar con RUT chileno y ClaveÚnica. Una vez que cumplas con estas condiciones, podrás acceder a toda la oferta formativa disponible sin costo alguno.
Catálogo completo de cursos disponibles
Sence ofrece una amplia variedad de cursos en el área de computación e informática. Las alternativas disponibles incluyen:
- Análisis de datos
- Desarrollo de software
- Administración de sistemas
- Alfabetización digital y productividad
- Inteligencia artificial generativa
- Fundamentos en ciberseguridad
- Productividad con inteligencia artificial generativa
- Microsoft Copilot para productividad
- Fundamentos profesionales en tecnología sostenible
Estos cursos incluyen formación especializada en programación con JavaScript, diseño de páginas web con HTML5 y muchas otras disciplinas esenciales para desarrollarte en el sector tecnológico.
Paso a paso: Cómo inscribirse en los cursos
El proceso de inscripción es simple y directo. Sigue estos pasos para acceder a tu formación gratuita:
1. Ingresa al sitio web oficial de Sence (presiona aquí)
2. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en “Ver filtros”
3. Asegúrate de que esté activo el área de curso “Computación e Informática”
4. Selecciona el curso de tu interés y pulsa en “Inscribirme o Continuar”
5. Accede con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria del SII
6. Completa los pasos indicados por la plataforma
7. Recibirás la confirmación de tu inscripción al finalizar
Una vez completado el proceso, tendrás acceso inmediato a tu curso y podrás comenzar tu proceso formativo con Sence.