Sence ofrece cursos gratuitos para emprendedores: Así puedes postular y capacitarte

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece una amplia variedad de cursos dirigidos a diferentes sectores de la población. Entre sus iniciativas destaca el programa Despega Mipe, que proporciona capacitación gratuita para emprendedores de todo Chile.

Según informa el organismo, se trata de un programa de formación sin costo dirigido a micro y pequeñas empresas, cuyo objetivo es “mejorar las habilidades y herramientas de los/las trabajadores/as y la productividad de sus socios/as, dueños/as y representantes legales”.

Postular y acceder a estos cursos ofrece múltiples beneficios, incluyendo subsidios monetarios por asistencia y avance en el programa, seguro contra accidentes, entre otros.

¿Cuáles son los cursos disponibles y cómo postular?

El programa Despega Mipe tiene disponibles los siguientes cursos para emprendedores:

Atención presencial/online a clientes (con inglés básico)

Legislación laboral y tributaria para Mypes

Programación web

Administración de redes sociales

Gestor de comercio electrónico en Mypes

Contabilidad y finanzas para una Mype

Requisitos para postular

De acuerdo con Sence, pueden postular trabajadores de micro y pequeñas empresas (postulan de manera independiente), dueños/as, socios/as y/o representantes legales, cuyas ventas anuales no excedan las 25.000 UF en el último año calendario:

Al momento de postular deberá ingresar el RUT de la empresa. No podrán postular quienes estén realizando otro curso financiado por Sence, a excepción de los cursos en línea. La empresa debe contar con movimiento comercial en los últimos 12 meses.

Una vez que ingreses al curso podrás acceder a estos beneficios:

Subsidio Diario de $4.000 por día asistido a clases o porcentaje de avance (cursos modalidad en línea).

por día asistido a clases o porcentaje de avance (cursos modalidad en línea). Subsidio de Cuidados de $5.000 por día asistido a clases o porcentaje de avance (cursos modalidad en línea).

por día asistido a clases o porcentaje de avance (cursos modalidad en línea). Seguro de accidentes para cursos ejecutados en modalidad presencial.

¿Cómo postular paso a paso?

Si cumples con los requisitos, sigue estos pasos establecidos por Sence para iniciar tu postulación y capacitarte:

Ingresa al sitio web de los cursos (clic aquí), pincha en el programa de interés y haz clic en el botón “Postula aquí” Presiona el botón "Postular" e ingresa con tu Clave Única y completa el formulario. Si el sistema acepta la solicitud, recibirás un comprobante de postulación. Finalmente, envía el comprobante de postulación al organismo ejecutor para que valide tu solicitud.

