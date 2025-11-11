Subsidio Familiar: Estos son los dos tipos de beneficios que puedes recibir

11 nov. 2025 - 17:00 hrs.

El Estado tiene una amplia variedad de beneficios destinados a las familias, especialmente a las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. La gran mayoría se paga todos los meses, por lo que representa una ayuda relevante para las finanzas domésticas.

Uno que concentra alta popularidad es el Subsidio Familiar —también conocido como Subsidio Único Familiar y por sus siglas SUF—, el que se otorga en dos líneas, dependiendo de las condiciones que cumpla el hogar. Por un lado, está el Subsidio Familiar Tradicional; y, por otra parte, el Subsidio Familiar Automático.

La principal distinción entre ambos es evidente: el primero requiere de una solicitud y el segundo se otorga automáticamente. Sin embargo, hay más detalles que los usuarios deben conocer para acogerse como eventuales beneficiarios.

¿Qué diferencias hay entre el SUF Tradicional y el SUF Automático?

A continuación, revisa las principales características de cada programa social, de modo que puedas solicitarlo o consultar los pagos que tienes disponibles en caso de ser usuario automático y no lo sepas.

SUF Tradicional

Está orientado a madres, padres o tutores que no tienen previsión social y pertenecen al tramo del 60% en el Registro Social de Hogares (RSH). Su monto equivale a $22.007 por cada carga familiar e incrementa a $44.014 si la carga es una persona con discapacidad debidamente acreditada.

La carga familiar, también denominada causante del subsidio, debe ser niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad que reúna los siguientes requisitos:

Si tiene menos de 8 años, debe participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Si tiene más de 6 años, tiene que acreditar que es alumno o alumna regular de enseñanza básica, media o superior (o equivalentes) en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de las personas con discapacidad.

Cumpliendo estas condiciones, el adulto responsable debe acudir al municipio de su comuna de residencia y presentar estos documentos para efectuar la solicitud:

Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Menores de 6 años: fotocopia del carné de control de niño sano.

Mayores de 6 y menores de 18 años: certificado de alumno regular.

Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual (si es que el causante es persona con discapacidad).

Documento que acredite la calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente.

Para conocer cuándo recibes el pago del SUF Tradicional, ingresa únicamente tu RUT en esta página web de ChileAtiende.

SUF Automático

Por su parte, el SUF Automático se entrega inmediatamente a las familias que son parte del 40% del RSH y estén compuestas por niños, niñas o adolescentes menores de 18 años.

Dejando afuera el requisito del tramo socioeconómico, posee las mismas condiciones que el SUF Tradicional para ser beneficiario. Sin embargo, establece estas incompatibilidades para el causante:

No debe contar con reconocimiento en Asignación Familiar.

No debe recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

El SUF Automático comenzó sus pagos en diciembre de 2023. Aquellos que no sepan si son sus beneficiarios, pueden hacer la consulta en esta plataforma (clic aquí), ingresando el RUT y fecha de nacimiento del niño, niña o adolescente.

