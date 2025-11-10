Día del soltero se celebra este martes: Conoce qué plataformas ofrecerán descuentos y rebajas

10 nov. 2025 - 16:00 hrs.

Este martes 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una festividad creada y conmemorada en China para honrar el orgullo de ser soltero. Sus orígenes se remontan a un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, quienes, cansados de festividades como el Día de San Valentín, decidieron designar un día especial para celebrar la soltería.

En este contexto, múltiples plataformas de compras online ofrecen descuentos en una jornada también conocida como 11/11, donde el número "1" representa a un individuo o una unidad.

Descuentos y ofertas del Día del Soltero 2025

AliExpress

Cada 11 de noviembre, AliExpress celebra su campaña 11/11 con un evento anual muy esperado en el que la plataforma asiática rebaja significativamente el precio de una amplia variedad de productos en tecnología, moda, deporte y otros ámbitos.

Durante este día encontrarás productos con descuentos de hasta 80% y cientos de cupones para potenciar tus compras.

Ingresa aquí para acceder al sitio web de AliExpress.

Shein

La tienda china de venta de ropa a precios accesibles ofrecerá descuentos de hasta 90% por el 11/11. Para beneficiar a sus clientes, Shein sorteará cupones con descuentos, premios y envíos gratis en los pedidos.

Los clientes podrán adquirir prendas en categorías de mujer, niños y hombre. En el sitio también se encuentran calzado, accesorios y artículos para el hogar.

Ingresa aquí para acceder al sitio web de Shein.

Ripley

El martes, Ripley lanzará importantes descuentos por el Día del Soltero, con ofertas de hasta 50% en categorías como belleza y vestuario.

Además, ofrecerá promociones de 4 a 10 cuotas sin interés en línea blanca y televisores.

Ingresa aquí para acceder al sitio web de Ripley.

Todo sobre Descuentos