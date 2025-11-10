Black Friday 2025: Conoce estas plataformas para comparar precios y evitar pagar de más

10 nov. 2025 - 13:00 hrs.

El Black Friday representa una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas con varias semanas de anticipación. Sin embargo, los precios suelen ser mayores si se adquieren productos más próximos a la festividad de fin de año.

La mejor estrategia para comprar sin pagar de más es conocer el valor real del producto deseado y compararlo entre distintos comercios. Para ello, existen plataformas especializadas que permiten verificar si una oferta es auténtica o si el precio fue inflado días antes del evento.

Plataformas para comparar precios en Black Friday

¿Buscas cotizar tu próxima compra? A continuación encontrarás algunos sitios web que te permiten localizar el producto que buscas al precio más bajo posible:

Knasta

Permite comparar precios históricos de productos en más de 40 tiendas chilenas. Es ideal para verificar si el descuento es real o si el precio fue elevado previamente.

Visita Knasta (clic aquí)

DescuentoOff

Cuenta con un buscador por categorías que muestra los productos con mayor porcentaje de rebaja en sus respectivos comercios.

Visita DescuentoOff (clic aquí)

Descuentos Rata

Sitio colaborativo que publica ofertas enviadas por usuarios a través de redes sociales. También tiene presencia en X (ex Twitter).

Visita Descuentos Rata (clic aquí)

SoloTodo

Especializado en productos tecnológicos. Permite revisar precios actuales y su evolución histórica en distintas tiendas.

Visita SoloTodo (clic aquí)

Coolebra

Comparador de precios en categorías como ropa, salud, bebés, muebles, ferretería y más.

Visita Coolebra (clic aquí)

¿Cuándo es el Black Friday?

El Black Friday 2025 tendrá una duración especial: cuatro días consecutivos, desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

Esta será la 13ª edición del evento online organizado por Wide Latam, que reunirá a varias marcas reconocidas con atractivos descuentos.

Ingresa al sitio web oficial del evento (desde aquí).

Todo sobre Black Friday