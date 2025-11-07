Gratis y sin Clave Única: Así puedes consultar tus notas de enseñanza media

07 nov. 2025 - 17:00 hrs.

Ya sea por nostalgia o para la realización de un trámite importante —por ejemplo, para solicitar la Beca Excelencia Académica—, el Ministerio de Educación (Mineduc) posee una plataforma para consultar las notas de enseñanza media, e incluso las obtenidas desde primero a octavo básico.

La consulta es completamente gratuita y se hace mediante la obtención de un certificado de estudio, firmado electrónicamente por el jefe de la Unidad Nacional de Atención Ciudadana del Mineduc. Así, su validez puede ser corroborada por la entidad receptora del documento, cuya vigencia es de 90 días.

Además de ser sin costo, es una diligencia que no requiere de la Clave Única, diferenciándose de otros procesos relacionados con instituciones del Estado.

¿Cómo consultar las notas de enseñanza media?

Para obtener las calificaciones de los últimos cuatro años de educación media, el usuario tiene que ingresar a esta plataforma (clic aquí) y pinchar el recuadro "Certificados de Estudio".

El siguiente paso es ingresar el RUT, la fecha de nacimiento, el número de serie de la cédula de identidad y el correo electrónico, para luego dar clic al botón "buscar".

Dependiendo del desarrollo escolar del usuario, el sistema arrojará catorce certificados: los ocho de la enseñanza básica, los cuatro de la media, la concentración de notas de la media y la licencia de enseñanza media.

Seleccionando cualquiera de ellos —una copia será enviada al correo electrónico—, la persona verá el nombre del colegio donde se desempeñó, la comuna y región de su establecimiento, y el promedio obtenido en cada una de las asignaturas.

Por cierto, otros documentos que se pueden obtener gratuitamente en la plataforma del Mineduc son:

Certificado de Título Técnico Profesional de Nivel Medio.

Validaciones de estudio.

Estudios en el extranjero.

Equivalencias para fines laborales.

Certificado de alumno/a prioritario/a.

Certificado de alumno/a preferente.

Certificado de ubicación de egreso de educación media.

