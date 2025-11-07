Ministerio de Educación sumará 20 nuevos Liceos de Excelencia: ¿Dónde estarán ubicados?
- Por Lucas Figueroa
¿Qué pasó?
Este miércoles 5 de noviembre, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que adjudicó 20 nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia, con miras a "fortalecer prácticas pedagógicas, igualdad de oportunidades y desarrollo regional mediante proyectos de mejora de aprendizaje", según indicaron en el comunicado.
En el marco de una nueva convocatoria para la adjudicación de 20 Liceos de estas características, la cartera dio a conocer los nombres de los seleccionados.
Estos fueron escogidos a partir de un proceso de revisión de proyectos de mejoramiento de aprendizaje. Todo esto, en el marco de una estrategia nacional para elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales.Ir a la siguiente nota
"El programa Bicentenario tiene como objetivo principal entregar una educación de excelencia, equidad y pertinencia para los estudiantes de distintas realidades del país", dicen del Mineduc.
En total, se presentaron al concurso 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. De los seleccionados, 10 se ubican en la Región Metropolitana y 10 en distintas regiones del país.
¿Dónde se ubicarán los nuevos Liceos de Excelencia?
- Liceo Industrial B-5 Angol (La Araucanía)
- Colegio Villa Nonguen (Biobío)
- Colegio San Francisco de Asís de Belén (Región Metropolitana)
- Escuela Particular Parroquial Domingo Savio (Región Metropolitana)
- Colegio Juan Luis Undurraga Aninat (Región Metropolitana)
- Colegio Don Orione (Valparaíso)
- Colegio Nehuén (O'Higgins)
- Escuela Santa Joaquina de Vedruna (Región Metropolitana)
- Colegio Manquemavida (O'Higgins)
- Colegio Poliv. Cardenal Raúl Silva Henríquez (Región Metropolitana)
- Escuela de Administración y Comercio (Maule)
- Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno (Región Metropolitana)
- Colegio el Almendro (Región Metropolitana)
- Escuela Particular Villa El Sol (Región Metropolitana)
- Colegio Particular Altazor (Región Metropolitana)
- Liceo Claudio Flores Soto (Biobío)
- Colegio Polivalente Elisa Valdés (Región Metropolitana)
- Colegio Quellón (Los Lagos)
- Liceo Francisco Xavier Butiña (Aysén)
- Colegio North College (Tarapacá)
Leer más de
Notas relacionadas
- Mineduc busca monitores y facilitadores para sus campamentos de inglés: Estos son los beneficios
- Convocatoria a English Summer Camps 2026: ¿Quiénes pueden postular a los campamentos del Mineduc para practicar inglés?
- Incendio en Zofri sigue activo: Seremi de Educación ordena medidas preventivas para establecimientos de Iquique y Alto Hospicio