Ministerio de Educación sumará 20 nuevos Liceos de Excelencia: ¿Dónde estarán ubicados?

07 nov. 2025 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 5 de noviembre, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que adjudicó 20 nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia, con miras a "fortalecer prácticas pedagógicas, igualdad de oportunidades y desarrollo regional mediante proyectos de mejora de aprendizaje", según indicaron en el comunicado.

En el marco de una nueva convocatoria para la adjudicación de 20 Liceos de estas características, la cartera dio a conocer los nombres de los seleccionados.

Estos fueron escogidos a partir de un proceso de revisión de proyectos de mejoramiento de aprendizaje. Todo esto, en el marco de una estrategia nacional para elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales.

"El programa Bicentenario tiene como objetivo principal entregar una educación de excelencia, equidad y pertinencia para los estudiantes de distintas realidades del país", dicen del Mineduc.

En total, se presentaron al concurso 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. De los seleccionados, 10 se ubican en la Región Metropolitana y 10 en distintas regiones del país.

¿Dónde se ubicarán los nuevos Liceos de Excelencia?