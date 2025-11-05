Convocatoria a English Summer Camps 2026: ¿Quiénes pueden postular a los campamentos del Mineduc para practicar inglés?
- Por Cristian Latorre
El Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación junto a la Fundación Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago, abrió la convocatoria para los English Summer Camps 2026, una alternativa práctica, entretenida y gratuita para aprender inglés.
El campamento está dirigido a estudiantes desde 5° básico hasta 4° medio, quienes podrán practicar inglés en un entorno real durante cinco días. Además, recibirán alimentación Junaeb, seguro escolar, diploma y otros beneficios adicionales.
Según informa el Mineduc, los Camps no son clases tradicionales de inglés, sino "una experiencia activa, dinámica, llena de juegos, proyectos y desafíos en equipo. Vas a practicar inglés de forma entretenida, conocer nuevas personas y participar en actividades que te harán hablar, crear y mirar el mundo desde otra perspectiva".
¿Quiénes pueden postular?
Los requisitos para participar en los English Summer Camps 2026 son:
- Ser estudiante que en 2026 pase a 5° básico hasta 4° medio, en establecimientos de modalidad HC, TP o Artística de dependencia municipal, subvencionada, administración delegada o SLEP.
- Alumnos/as que en 2025 cursen 8° básico deberán postular a los Camps para enseñanza media.
- Estar disponible en las fechas y región correspondientes al curso.
- Completar correctamente los documentos de postulación solicitados.
¿Cómo postular al English Summer Camps 2026?
Primero, revisa las fechas y localidades según tu región y curso y asegúrate de ingresar bien tus datos de contacto. Si postulas cursando básica, debes hacerlo junto a tu apoderado(a).
En algunas regiones deberás subir documentos al momento de postular; si no, deberás presentarlos el primer día del campamento:
- Copia de cédula/TNE o comprobante de solicitud.
- Autorización de apoderado(a).
Consulta el listado de regiones, fechas, niveles y accede al link de inscripción oficial a través de los canales institucionales del programa (ingresando aquí).
Es importante mencionar que las postulaciones se extenderán desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 14 de diciembre.
Principales beneficios del English Summer Camps
Quienes participen recibirán:
- Práctica intensiva de inglés en un entorno real durante cinco días (de 10:00 a 15:30 hrs).
- Alimentación JUNAEB: desayuno, almuerzo y snack diario.
- Seguro escolar proporcionado por el Ministerio de Educación.
- Materiales y guías para todas las actividades.
- Diploma por participación si asistes al menos el 60% de la semana.
