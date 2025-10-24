Bienestar Docente: 4 de cada 10 profesores han sido agredidos por estudiantes y el 67% reporta problemas de salud mental

24 oct. 2025 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro de diez profesores dicen haber sido agredidos por estudiantes, según el Índice Nacional de Bienestar Docente, estudio presentado por el Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la Universidad San Sebastián (LIID-USS), el Instituto de Bienestar Socioemocional (IBEM) y el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo (CILED) de la Universidad del Desarrollo, junto a Elige Educar y la Fundación Santillana.

Violencia y agresiones a profesores

Según la encuesta aplicada de manera online a profesores de establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, un 40% de los docentes chilenos ha sufrido algún tipo de agresión por parte de estudiantes.

En tanto, el 60% dijo que nunca ha sido agredido, mientras que el 25% señaló que ocurrió “dos o tres veces en todo el período”, el 8% “al menos una vez al mes” y el 5,4% “al menos una vez a la semana”. Pese a esto, un 76% afirma sentirse seguro en su establecimiento y el 57% considera que la convivencia escolar es “buena” o “muy buena”.

Profesores se sienten seguros en los establecimientos educacionales

“Después de la pandemia no hemos logrado mejorar las relaciones dentro de los colegios ni apoyar a las comunidades escolares a entender cómo el bienestar de estudiantes también va a predecir la relación con sus profesores y profesoras”, explicó Jorge Varela, investigador del IBEM-UDD.

A pesar de las cifras de agresión, el 76% de los docentes reporta sentirse seguro en su establecimiento, y la mayoría percibe la convivencia como positiva. Sin embargo, el estudio evidencia que aún persisten problemas que afectan tanto el desempeño profesional como la permanencia en la docencia, especialmente frente a la violencia y el bajo apoyo institucional.

Problemas de salud mental y bajo ánimo

El estudio reveló que el 67% de los docentes declara presentar problemas de salud mental. De este grupo, un 30% los califica como “leves”, un 19% como “moderados”, un 12% como “moderadamente severos” y un 7% como “severos”. Más de la mitad, 51,6%, señaló que el bajo ánimo afecta “un poco” su desempeño o sus relaciones laborales, mientras que un 22,9% indicó que la dificultad es “muy” o “extremadamente” alta.

“La falta de equilibrio entre compromiso y salud mental erosiona progresivamente el compromiso docente. Factores como el deterioro emocional van debilitando el vínculo con la profesión. Esto explica que cerca del 20% de los docentes abandone la docencia antes de cumplir cinco años de ejercicio”, sostuvo Paulina Guzmán, directora del LIID-USS.

Compromiso laboral y apoyo institucional

El Índice también midió el compromiso laboral: los docentes mantienen un alto compromiso con los estudiantes (4,44 sobre 5), mientras que el vínculo con los colegas es menor (4,01). Sin embargo, solo 1 de cada 5 considera que recibe apoyo suficiente de su equipo directivo y más del 80% percibe que la comunicación con la dirección podría mejorar.

“Muchos directores saben lo que deben hacer para apoyar a sus docentes, pero simplemente no tienen tiempo. La carga administrativa y burocrática los ahoga, impidiéndoles ejercer el liderazgo pedagógico que realmente impacta en la sala de clases. No es falta de voluntad, sino de condiciones para hacerlo”, señaló Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del CILED-UDD.

Para Consuelo del Canto, directora de Investigación e Incidencia de Elige Educar, “promover el bienestar no puede limitarse a iniciativas individuales, requiere de políticas integrales y sostenidas. Es necesario involucrar a todos los actores de la comunidad escolar, desde el gobierno central, los sostenedores, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, familias y estudiantes”.

