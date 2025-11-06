Mineduc busca monitores y facilitadores para sus campamentos de inglés: Estos son los beneficios

06 nov. 2025 - 12:30 hrs.

El Ministerio de Educación (Mineduc) hace un llamado a docentes de inglés o estudiantes de pedagogía de inglés en sus últimos años a postular como Monitores o Facilitadores al English Summer Camps 2026, un programa organizado por el Programa Inglés Abre Puertas (PIAP) del Mineduc y la Fundación Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago.

El programa ofrece beneficios atractivos para quienes se unan al equipo, incluyendo compensación económica, alimentación completa y documentación de participación que respalda la experiencia adquirida.

Por ejemplo, el programa ofrece beneficios atractivos, incluyendo pago por servicio de $115.000 para facilitadores o $250.000 para monitores, además de desayuno, almuerzo y cena, diploma de participación y carta que corrobora la colaboración para facilitadores voluntarios.

¿Cómo postulo al campamento de inglés?

Primero, es importante que cumplas con una serie de requisitos establecidos:

Monitores(as): Ser un docente de Inglés titulado y contar con experiencia previa en English Camps y/o Talleres Extraprogramáticos de Inglés del PIAP. Facilitadores Voluntarios(as): Ser docente titulado o estudiante de pedagogía en inglés con al menos 4 años completos cursados.

Participar en dos capacitaciones nacionales de equipo el 09 y el 10 de diciembre, y en la capacitación regional que se llevará a cabo entre el 11 de diciembre y el 2 de enero de 2026.

Contar con un nivel de inglés de al menos C1 para Monitor(a) y B2 para Facilitador Voluntarios(as).

Contar con facilidad de traslado al establecimiento sede, ya que no se incluye transporte ni alojamiento.

Tener un alto nivel de motivación hacia la enseñanza del inglés.

Pero eso no es todo. Al momento de la postulación, debes presentar:

Currículum vitae actualizado

actualizado Copia simple de cédula de identidad (ambos lados)

(ambos lados) Copia simple de título profesional o certificado de título (para Monitores) o certificado de estudios/constancia de jefe de carrera especificando semestre en curso (para Facilitadores Voluntarios)

(para Monitores) o certificado de estudios/constancia de jefe de carrera especificando semestre en curso (para Facilitadores Voluntarios) Certificado de antecedentes de no más de dos semanas de antigüedad

de no más de dos semanas de antigüedad Copia de certificación de nivel de inglés (TOEFL, CFE, IELTS o similares) o constancia de test de posicionamiento CPT rendida por PIAP. Si no cuentas con ninguna, podrías ser citado por PIAP para rendir el CPT

Si cumples con los requisitos, ingresa al formulario de postulación de Equipo English Summer Camps 2026 (clic aquí). Tienes hasta el 5 de diciembre para enviar tu solicitud.

Una vez seleccionado, serás contactado por tu Coordinador Regional de Inglés para confirmar tu participación. Recibirás más detalles sobre funciones específicas y capacitaciones. La asistencia a estas instancias preparatorias es obligatoria para asumir el cargo.

Revisa la descripción de funciones por cargo

Monitor(a):

Apoyar y asesorar pedagógicamente a un equipo de entre 2 y 6 Facilitadores Voluntarios(as) con la implementación de las actividades, mediar y liderar la toma de decisiones curriculares, considerando adaptaciones al plan curricular propuesto en las reuniones diarias de coordinación.

Además, debes coordinar distintas acciones con las contrapartes del establecimiento sede y Coordinador(a) Regional de Inglés para el óptimo funcionamiento del Camp a cargo.

Facilitador Voluntario(a):

Conocer en profundidad el plan curricular para su implementación junto al resto del equipo del Camp. Además, debe liderar un grupo de 15 a 25 estudiantes y facilitar actividades.

Finalmente, debe participar en las reuniones diarias de organización con el resto del equipo para tomar decisiones para el óptimo funcionamiento del Camp.

