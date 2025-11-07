Feriado del 16 de noviembre: ¿Cuáles son los comercios que estarán cerrados?

07 nov. 2025 - 14:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre en Chile se celebran las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, y una de las principales dudas es cómo operará el comercio durante la jornada.

Además del impacto electoral, el día está marcado como feriado irrenunciable según las leyes 18.700, 19.973, 20.515 y 21.073, lo que obliga al cierre de diversas actividades comerciales en todo el país.

¿Cuáles son los comercios que estarán cerrados?

Durante este feriado irrenunciable, supermercados, centros comerciales y stripcenters deberán permanecer cerrados, incluyendo aquellos que sean administrados por una misma razón social.

Durante este día, los locales deben permanecer cerrados, salvo excepciones especialmente contempladas por la ley como:

Restaurantes y clubes

Cines

Espectáculos en vivo

Discotecas y pubs

Locales comerciales ubicados en aeropuertos

Casinos y lugares de juego autorizados

Estaciones de servicio

Tiendas de conveniencia

Farmacias de urgencia y farmacias en turno.

¿Cuáles son las multas si no se respeta?

En caso de que no se respete el cierre indicado, el empleador enfrenta sanciones económicas importantes. El Gobierno indicó que la multa será de 5 Unidades Tributarias Mensuales ($347.710) por cada trabajador afectado.

Si la empresa emplea 50 o más personas, la sanción sube a 10 UTM ($695.420) por cada empleado, y para compañías con 200 o más trabajadores, la multa será de 20 UTM ($1.390.840) por cada integrante de la plantilla.

Recuerda que este 16 de noviembre es feriado debido a las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, por lo que ese día no abrirán los comercios administrados bajo una misma razón social.

